Стали известны самые дружелюбные города мира. Рейтинг ко Всемирному дню городов составил поисковик авиабилетов TravelBird. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

В список вошло 100 городов с самым дружелюбным отношением к туристам. В первой десятке: Сингапур, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Сан-Франциско, Роттердам, Лиссабон, Токио, Цюрих и Орландо.

Российских городов в топе всего два - Москва и Петербург, причем город на Неве оказался намного дружелюбнее столицы: он занимает 57 место, опередив Москву сразу на 50 позиций.

Оценки по десятибалльной шкале городам давали эксперты. Они оценили удобство размещения аэропортов и вокзалов, уровень безопасности и «уровень счастья» жителей, общее владение английским языком и готовность среди местных размещать иностранных гостей у себя в домах.

Наименее гостеприимным городом мира стал Будапешт. Вместе с Будапештом в конце списка оказался Бухарест.