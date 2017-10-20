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Пулково назвал самые популярные направления среди петербуржцев

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Рейтинг составлен по итогам последних девяти месяцев - с января по сентябрь

Пулково назвал самые популярные направления среди петербуржцев. Рейтинг составлен по итогам последних девяти месяцев - с января по сентябрь, он опубликован на официальном сайте аэропорта.

Среди российских направлений первую строчку заняла Москва, следом за день идут южные Симферополь и Сочи. В пятерку российского рейтинга также вошли Екатеринбург и Калининград.

Что касается зарубежных направлений, то его возглавила турецкая Анталья. В топ-5 также вошли Франкфурт-на-Майне (Германия), Ларнака (Кипр), Минск (Республика Беларусь) и Париж (Франция).

Всего с начала 2017 года Пулково обслужил более12 млн пассажиров, что на 23,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего среди российских авиакомпаний с вылетом из Пулково выбирают «Россию», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр», среди зарубежных - Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM и Turkish Airlines.

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