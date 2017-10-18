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Названы самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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Исследование провел онлайн-сервис бронирования Level.Travel.

Названы самые популярные направления для путешествий на новогодние праздники. Исследование провел онлайн-сервис бронирования Level.Travel, говорится на сайте KudaGo.

Сотрудники Level.Travel проанализировали покупки на сайте и определили пять самых популярных направлений для празднования Нового года. Россияне отдали предпочтение пляжному отдыху.

На первом месте - Таиланд, 38% пользователей отправятся на зимние праздники в эту страну. При этом отдых выйдет недешевым - тур в Пхукет с проживанием в двухзвездочном отеле обойдется в 150 тыс. рублей на двоих.

Вторая по популярности Индия, сюда поедут 18% пользователей сайта. Неделя зимних праздников будет стоить двоим около 115 тыс. рублей, учитывая, что жить придется в скромном отеле с одной звездой. Пятизвездочный отдых начинается от 174,5 тыс. рублей.

Третье место занимает Вьетнам (11%), за проживание в отеле три звезды нужно заплатить свыше 208 тыс. рублей. Более дешевый и близкий вариант - Арабские Эмираты (7%). Новогодние туры для двоих продаются от 74 тыс. рублей, столько просят за проживание в двухзвездочной гостинице вдали от моря, а отдыхать на первой линии немного дороже - от 82 тыс. рублей.

Те, кто хотят встретить новый год со снегом, отправляются в Чехию (5%), средняя стоимость путевки на двоих - 62 тыс. рублей. Оставшийся 21% покупателей выбрали для отдыха другие страны.

 

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