Петербург стал лучшим направлением круизного туризма Балтики и Скандинавии. Северная столица побеждает в этой номинации третий год подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Ежегодный рейтинг составляют эксперты крупнейшего мирового тематического портала Cruise Critic. Номинация называется «Best Baltic and Scandinavia Cruise Destination».

Список лучших круизов основан на отзывах путешественников, оставляющих мнения о пребывании в городе. По симпатиям туристов Петербург обошел Таллин, Копенгаген и Стокгольм.

В 2017 году Северную столицу России уже посетило рекордное количество круизных туристов - больше полумиллиона, при том, что лето еще в самом разгаре.