Госдума отменила бесплатный багаж при невозвратных билетах

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который отменяет бесплатный багаж при невозвратных билетах. За документ проголосовали 316 депутатов, против - 75, один воздержался. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс, отменив обязательную норму о бесплатном провозе багажа. Теперь авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за багаж, когда пассажир купил билет без возможности его отмены.

Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе не менее 10 кг багажа. Правила провоза ручной клади также не изменились.

Авиакомпании обязаны уведомлять пассажиров об условиях провоза багажа до покупки билета. Теперь закон должен одобрить Совфед и подписать президент. После чего он вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.