Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

Кемпинг «Лосевcкий плес»

Находится на территории базы «Лосево», на берегу одного из самых крупных озер Ленобласти - Вуокса. Здесь любители рыбалки и просто желающие отдохнуть на свежем воздухе могут разбить палатку и провести в тишине несколько дней. Сюда едут как туристы-одиночки, так и семьи с детьми. Также это неплохой вариант для большой компании, желающей провести вместе выходные.

Туристы-автомобилисты могут не переживать – рядом есть охраняемая парковка. В кемпинге все сделано, чтобы гости базы не чувствовали дискомфорт. От дождя надежно защищают деревянные навесы, под которыми есть столы и лавки. Традиционно можно сделать на мангале отличные ароматные шашлыки.

Кто не может долго сидеть на одном месте и требует активной деятельности – добро пожаловать на волейбольную площадку гонять мяч. Любителям «тихой охоты» здесь раздолье – лес богат грибами, радость рыбакам – озеро славится своим клевом, ну а еще вас ждут чистый воздух и красоты загородной жизни.

Цена за установку одной палатки - 150 рублей/чел/сутки (до четырех человек). Более четырех человек - 350 рублей/чел/сутки. Стоимость стоянки автомобиля на поляне при въезде на территории базы - 350 рублей/сутки. Стоимость оборудованного места для отдыха под навесом от дождя - 1000 рублей. Сюда входит: навес-беседка с лавками и столами, мангал большой (для приготовления шашлыков на 10 человек).

Кроме того, на территории базы построен стационарный туалет. Уточнить все интересующие детали о рыбалке на озере Вуокса и реке Волчьей можно по телефонам: +7(911) 965-75-92 и +7(911) 013-92-23, а также по электронной почте losevocom@yandex.ru.

Официальный сайт

Где: Ленобласть, Приозерский район, поселок Лосево

Когда: ежедневно, круглосуточно

Стоимость: 150-350 рублей на человека

Фото: losevo-baza.ru

Кемпинг «Приют Белоснежки»

На расстоянии 100 километров от Петербурга, в деревне Шадырицы, находится кемпинг «Приют Белоснежки». Он предоставляет места более чем для 20 домов на колесах, здесь царит дух сказки из старины. Живописная местность, сказочные фантазии, были и небылицы местных жителей, атмосфера русской дворянской усадьбы, пейзажный парк конца XVIII века – все это встретит вас при въезде в кемпинг.

Лучше всего приезжать сюда с детьми, ведь это место произведет на них положительное впечатление. Изюминка «Приюта Белоснежки» – это большой зоопарк, обитатели которого живут рядом с людьми. Здесь дети могут прокатиться на упряжке оленей, а также представить себя покорителями Севера и пожить немного в настоящем чуме.

При этом по соседству будет жить семейство страусов, а к горячему костру на ароматы вкусной еды может прибежать банда веселых енотов. На территории есть русская и финская бани, а после полного событиями дня можно отведать фаршированного поросенка, копченую форель и прочие изыски фермерской кухни.

Где: Ленобласть, Волосовский район, деревня Шадырицы, дом 15

Когда: ежедневно, круглосуточно

Сколько: стоянка в кемпинге – от 500 рублей, осмотр всех владений зоопарка – от 200 рублей

Фото: avtotravel.com

Кемпинг «Ретур»

Сюда едут не только со всех уголков России, но и из-за рубежа. Причина такой популярности кемпинга кроется, прежде всего, в своем удобном размещении и удивительной красоте местности. Ведь находится он на берегу Финского залива, всего в 25 километрах от Петербурга. Это лишь 15 минут езды от станции метро «Черная речка».

Мотель предоставляет в распоряжение посетителям 28 номеров на двоих и четырех номера люкс. Туристы, жаждущие уединения и тихого общения с природой, могут в любое время года заказать один из пяти коттеджей, расположенных на территории ухоженного парка. Кроме того, здесь можно с комфортом разместить палатки и расположить трейлеры.

В ресторане «У коменданта» можно попробовать блюда русской, европейской и восточной кухни под приятные звуки живой музыки.

Если же туристы предпочитают развести костер и собственноручно приготовить ароматные шашлыки, для этого специально выделена площадка с мангалом, мебелью и зонтами. Рядом можно поиграть в волейбол и теннис, настольные игры (русский бильярд, пинг-понг), поплавать в бассейне. Также в распоряжении туристов две сауны. В кемпинге возможно провести разного рода торжества, банкеты, вечеринки.

Официальный сайт

Где: Курортный район, поселок Александровская, Большая Купальная улица, 28

Когда: ежедневно, круглосуточно

Сколько: от 800 рублей за сутки

Фото: Instagram / @vikokos, @toliankuzmin

Кемпинг «Копань»

Располагается на территории базы отдыха «Копань», всего в часе езды от Петербурга. Здесь можно не просто раскинуть палатку и отдохнуть в тишине и спокойствии подальше от городской суеты. Чистая местность, кристальная вода озера, теплые пляжи на берегах Финского залива, мягкий климат – все это сделает ваш отдых приятным и удивительным.

Каждый здесь найдет себе занятие по душе. Кто-то мирно отдохнет в окружении звуков природы, а кто-то весело и активно проведет время, так как кемпинг открывает для этого широкие возможности: рыбалка в любое время года, охота, в том числе фото- и водная охота, в летнее время – прогулки на велосипедах, в зимнее – катание на горных лыжах.

Запасливые туристы приезжают со своим снаряжением, другим же предоставляются места для установки палатки, возможна аренда всего необходимого для комфортного отдыха – палаток, спальных мешков и т. д. Для более благоустроенного отдыха в кемпинге имеются летние домики-бунгало и коттеджи.

Где: Ленобласть, Кингисеппский район, Сосновый Бор, Копанское озеро

Когда: ежедневно, круглосуточно

Сколько: уточнять на месте

Фото: Instagram / @andrey_alexsandrov, @lidok18

Кемпинг «Буревестник»

Находится на территории базы отдыха «Буревестник», которая располагается в деревне Галично Бокситогорского района Ленобласти, в 15 км от города Тихвин. Это красивейшее место слияния двух рек - Тихвинки и Дымки. На территории также расположены старинная барская усадьба, корпус, коттеджи, ресторан, конный клуб «Золотой табун», площадка для корпоративных мероприятий и своя пляжная зона.

Здесь можно отдохнуть от суеты мегаполиса в единении с природой, в окружении лесных насаждений. Летом это место славится огромным количеством съедобных грибов и спелых ягод. Свежий воздух и тишина помогут набраться сил, здоровья и поправить нервы, расшатанные мегаполисом. Для удобства отдыхающих в кемпинге имеется все необходимое для активного отдыха.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Ленобласть, Бокситогорский район, деревня Галично

Когда: ежедневно, круглосуточно

Сколько: уточнять на месте

Фото: vk.com/galichno