Петербург возглавил рейтинг городов России для путешествий на выходные 10-12 июня. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат. Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

С 10 по 12 июня россиян ждут три выходных дня, так как в понедельник 12 июня - День России. В рейтинг популярных городов также вошли Казань, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Иркутск, Великий Новгород и Коломна.

По данным ТурСтат, на летние выходные путешествуют по России в среднем на 2,5 дня и тратят на отдых 3,5 тыс. рублей в сутки, а в Петербург приезжают на 3,5 дня. В рейтинг не вошли города-курорты Сочи, Ялта и другие, так как летом сюда приезжают в среднем на две недели.

Рейтинг популярных зарубежных городов на выходные выглядит так: Минск, Прага, Тбилиси, Баку, Таллин, Рига, Вильнюс, Ереван, Барселона и Рим.