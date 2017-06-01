При получении визы США будут спрашивать о личных страницах в соцсетях. Власти США утвердили соответствующее приложение к анкете, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

Приложение утверждено ад­ми­нист­ра­тив­но-бюд­жет­ным управлением администрации президента США 23 мая. Срок его действия - до 30 ноября 2017 года.

Кроме аккаунтов в соцсетях, использовавшихся за последние пять лет, в приложении соискателя визы могут спросить номера всех ранее выданных заграничных паспортов, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и поездках в разные страны мира.

Решение о заполнении приложения принимает сотрудник консульского отдела посольства на свое усмотрение, пишет «Медуза». Дополнительные вопросы могут быть заданы в том случае, если такая информация «нужна для подтверждения личности или для проведения тщательной проверки в интересах национальной безопасности», пояснил Госдепартамент.

Соискатель визы не обязан отвечать на все вопросы в приложении к анкете, однако, как указывается в документе, отказ от предоставления информации может замедлить процесс рассмотрения визового заявления или отказе в визе.

В начале 2017 года американские СМИ уже сообщали о нескольких случаях, когда пограничники в аэропортах США требовали от пассажиров, прибывших из-за границы, предоставить пароли для доступа к аккаунтам в соцсетях, компьютерам и телефонам.