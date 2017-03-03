Разводные мосты Петербурга вошли в топ-100 российских брендов. Ежегодный Национальный рейтинг туристических брендов составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Как сообщает «Мостотрест», мосты заняли 14 строчку рейтинга, уступив Эрмитажу, музею-заповеднику «Петергоф», Исаакиевскому собору и «белым» ночам.

Рейтинг был составлен на основе анализа известности бренда, ассоциирования его с конкретным географическим регионом, а также желания лично с ним познакомиться.

За зиму 2017 года самыми популярными мостами Петербурга стали Дворцовый мост - его страницу зимой посетили 23,4% пользователей портала «Мостотрест», мост Александра Невского (15,6%) и Биржевой мост (9,9%).