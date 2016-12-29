Выборг стал самым популярным у туристов городом Ленобласти в 2016 году

Сервис поиска отелей RoomGuru определил самые популярные у туристов города Ленобласти по итогам 2016 года. Первое место рейтинга занял Выборг.

В топ-10 самых популярных у туристов городов Ленобласти вошли также Гатчина, Всеволожск, Ивангород, Шлиссельбург, Старая Ладога, Тихвин и Лодейное Поле.

Самым недорогим городом Ленобласти стал Кингисепп со стоимостью 2 тыс. рублей за проживание в сутки, а самым дорогим - Приозерск с 4,5 тыс. рублей.

В среднем в гостиницах Ленобласти туристы останавливались на полторы ночи, а в Приозерске - на четыре.

Рейтинг составлен по данным поиска и брони гостиниц в Ленобласти для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года.