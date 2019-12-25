Гатчина: как проще сюда добраться и что нужно обязательно посмотреть

Официально Гатчина существует с XVI века, но её история хорошо известна лишь с 1765 года, когда императрица Екатерина II пожаловала небольшую деревушку своему фавориту графу Григорию Орлову в благодарность за организацию дворцового переворота. С этой даты началось строительство дворцов и парков.

За 17 лет здесь был построен замок, разбит пейзажный парк и благоустроены охотничьи угодья. Проектами занимался прославленный итальянский архитектор Антонио Ринальди. После смерти графа Гатчина перешла к сыну Екатерины II – великому князю Павлу Петровичу.

В 1783 году будущий император как раз вернулся из продолжительной поездки по Европе. Молодой цесаревич вместе с супругой инкогнито путешествовали больше года и посетили несколько стран. Большое впечатление на великого князя произвела усадьба в Шантийи.

Именно эта французская резиденция послужила образом и подобием для многих построек в Гатчине. Павел I поручил новому главному архитектору – Винченцо Бренне – создать аналогичные места. Так появились парк «Сильвия», остров Любви и другие постройки.

В Гатчине сохранились большая часть зданий конца XVIII века. Многие из них отреставрированы после Великой отечественной войны, когда город был оккупирован немецкими войсками. Исторический центр включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда стоит приехать ради красивых видов и важных архитектурных памятников. Нужно обязательно прогуляться по императорским аллеям в парке и парадным залам дворца.

Добраться из Петербурга до Гатчины несложно. Садитесь на электричку на Балтийском вокзале или на автобус №431 и маршрутку №18 от станции метро «Московская». Время пути в одну сторону – около часа. Расстояние от центра Северной столицы около 40 км.

Гатчинский дворец

Для строительства резиденции пригласили итальянского архитектора Антонио Ринальди. В своём проекте он соединил элементы русской загородной усадьбы и английского охотничьего замка. Работа была полностью закончена в 1781 году.

Спустя два года граф Орлов умирает. Императрица передаёт имение своему сыну – великому князю Павлу Петровичу. Для него архитектор Винченцо Бренна развернул реконструкцию, которая ещё больше увеличила сходство дворца со средневековым замком.

В Гатчинском дворце любил бывать Николай I. При нём в 1845-1856 годах прошла ещё одна значительная перестройка. В боковых корпусах были сделаны подвалы, увеличена высота этажей. После этого основная часть замка перестала выделяться на общем фоне. Вокруг плаца были разобраны и заново возведены обветшавшие бастионы и подпорные стены.

При императоре Александр III здесь появились электричество и телефон, были обновлены водопровод и канализация, печное отопление заменено на калориферное.

После революции территория комплекса превратилась в музей, который сильно пострадал при немецкой оккупации. Отступавшие фашистские войска заминировали и сожгли здание. Часть помещений до сих пор находится на реставрации. Совет: при посещении обязательно поднимитесь на Сигнальную башню. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на окрестности.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дворцовый парк

Старейший парк в Гатчине создавался в конце XVIII века сразу после завершения строительства дворца. При графе Орлове появились Чесменский обелиск и колонна Орла, а также был прорыт подземный тоннель «Грот Эхо» с выходом на Белое озеро. Тогда же в парке было посажено много новых деревьев: лиственницы, плакучие ивы и вязы.

При Павле I в Дворцовом парке прошло самое большое благоустройство. Тогда здесь были построены Адмиралтейство, Берёзовый домик, искусственно создан остров Любви, Горбатый мост, павильон Орла и амфитеатр.

Весь Дворцовый парк разделён на части. В Английском саду находятся Белое и Серебряное озёра, а также большая часть парковых сооружений. Здесь нет ровных газонов и прямых аллей. Зато есть лес, много лужаек и извилистых дорожек. На территории можно взять напрокат лодку.

Есть в парке и сады, которые выполнены в регулярном стиле: Липовый, Верхний и Нижний Голландский и Собственный. В них везде видны чёткие линии аллей, подстриженные кусты и ровные ряды деревьев. Последующие императоры в основном поддерживали состояние парка, ничего не меняя. После революции вход в парк стал доступен для всех.

Фото: Instagram / @mystere.cat

Горбатый мост

В Дворцовом парке стоит обязательно посмотреть на Горбатый мост между двумя островами Белого озера. Он был построен на рубеже XVIII-XIX веков по проекту Андреяна Захарова в стиле высокого классицизма. Это один из самых романтических уголков парка, с которого можно долго любоваться природой. А ещё изящный силуэт строения напоминает о знаменитых мостах Венеции.

Вся конструкция состоит из трёх основных частей: двух мощных береговых устоев и крутого арочного пролёта. Каждая из них устроена как отдельная панорамная терраса.

Во время Великой Отечественной войны мост был повреждён осколками, оккупанты разрушили балюстраду и скамьи. Немецкие войска хотели взорвать переправу, но не успели. С тех пор прошло несколько реставраций, но перила так и не восстановили.

Фото: Instagram / @sarafilipps, @s.stalmakova

Павильон Венеры

Ещё одно обязательное место в парке – беседка «павильон Венеры», для которой искусственно создали остров Любви на берегу озера. Идею подобного сооружения Павел I подчерпнул у французов после поездки в Шантийи. Строительство проходило в 1792-1793 годах, при проектировании использовались рисунки оригинального домика под Парижем.

Павильон выполнен из дерева, фундамент – из плит и камня. Главный фасад декорирован портиком с четырьмя колоннами ионического ордена на высоком цоколе. Здесь же размещена резная рельефная эмблема Амура – скрещённый колчан, полный стрел, горящий факел, а также ветви лавры и розы.

Внутри павильон украшен потолочной росписью и лепниной в дворцовом стиле. Интересной деталью интерьера служат четыре мраморных фонтана, которые находятся напротив застеклённых дверей и отражаются в зеркалах.

В 1887 году из Белого зала Гатчинского дворца сюда была перенесена часть наборного паркета, выполненного по рисунку Антонио Ринальди в виде больших кругов и гирлянд из дубовых листьев. В годы войны в павильоне был повреждён паркет, росписи стен и живописный плафон. Восстановление проходило в 1963-1965 годах, а также совсем недавно – в 2007-2010 годах.

Фото: Instagram / @lydmila_, @ksenia_kondratovich

Парк «Сильвия»

На самом деле этот парк можно считать частью Дворцового. Между собой два парка разделены лишь каменой стеной с воротами, которые украшают замочный камень в виде маски бородатого лесного бога и металлическая доска с надписью «Силвія». Название восходит к латинскому «silvia» – лес.

Парк появился в Гатчине также после поездки великого князя Павла Петровича во Францию в 1782 году. Парк с таким же названием будущий император увидел в резиденции Шантийи под Парижем. Созданием в Гатчине русского аналога занимались архитектор Винченцо Бренна и садовый мастер Джеймс Гекет в 1792-1800 годах.

Барочный парк был создан по европейским традициям устройства подобных садов. Мастера расположили по всей его территории небольшие фигурные площадки. Аллеи дополнялись разнообразными лабиринтами в виде спиралей, прямоугольников и различных фигур со сложным рисунком.

Была в «Сильвии» ещё одна достопримечательность – статуя Венеры Гатчинской, которая повторяла античную скульптуру Венеры Капитолийской. Она стояла на круглой площадке первой аллеи, но впоследствии вывезена на реставрацию в 1885 году в Эрмитаж, где и находится в данный момент.

В 2012 году парк был огорожен со всех сторон решёткой для сохранения от вандализма. Сейчас территория соответствует своему латинскому названию и больше походит на настоящий лес.

Фото: Instagram / @liana_hey

Коннетабль

Во время поездки по Европе Павла I так сильно впечатлил монументальный комплекс с обелиском в резиденции Шантийи, что он захотел увидеть нечто подобное у себя на родине. И вот в 1793 году началось строительство Коннетабля, автором проекта считается Винченцо Бренна.

Место под монумент было выбрано на холме недалеко от дворца в Гатчине. Площадь обнесли парапетом из пудостского камня протяжённостью более 450 метров, а в центр поставили облицованный черницким камнем обелиск высотой 32 метра. Работа была закончена в 1793 году. Уже в 1881 году молния разрушила 600-тонный камень практически до основания. Через пять лет его восстановили в ещё более больших размерах.

Во время войны Коннетабль сильно пострадал, парапет почти полностью был уничтожен, тумбы разбиты у основания. Последняя реставрация комплекса проводилась в 2017 году, после которой он выглядит практически в первозданной форме.

Фото: Instagram / @natasha.rasskazhet, @demien_28

Приоратский дворец

Когда Наполеон захватил Мальту, Павел I предоставил рыцарям ордена убежище в Петербурге. Император приказал построить в Гатчине летнюю резиденцию для принца Конде – приора беглецов. Приоратский дворец расположился на юго-восточном берегу Чёрного озера и был стилизован под средневековые католические монастыри.

Здание построено по уникальной землебитной технологии архитектором Николаем Львовым. Талантливый учёный самостоятельно придумал состав, из которого всего за три месяца возвёл стены дворца. Он использовал обычную землю, которую утрамбовывал в опалубках и заливал известковым раствором. Получался прочный строительный материал.

Подпорная стена Приората сделана из знаменитого пудостского камня, а башня – из парицкого известняка.

Проект дворца оказался настолько оригинальным, что каждая точка обзора даёт новый результат. Со стороны озера создается иллюзия, будто здание расположено на острове. С юга Приорат имеет сходство с готической капеллой, а со стороны подпорной стены появляются черты крепости. Со стороны главного входа дворец напоминает загородную усадьбу.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Покровский собор

Был возведён в Гатчине незадолго до Революции. На постройку дал деньги местный купец Козьма Карпов. Он решил пожертвовать 100 тыс. рублей, которые выиграл в лотерее, на богоугодное дело. С деньгами он отдал свой двухэтажный дом вместе с чудотворной иконой Покрова Пресвятой Богородицы.

Собор на месте дома купца был заложен в 1895 году. Проект разработал главный архитектор города Леонид Харламов. Начального капитала не хватило, поэтому в последующие годы собор возводила общими усилиями вся Гатчина. Прихожане жертвовали деньги, привозили строительные материалы и помогали физическим трудом. Огромный вклад в оформление здания внесли сестры Пятогорского монастыря, которые расписали иконы и выполнили золочение иконостаса и крестов.

Освящение прошло в 1914 году ещё до конца строительных работ. Завершить отделку храма помешала Первая мировая война. Фасад оставался не оштукатуренным до 2011 года. Сейчас здесь ежедневно проходят службы.

Фото: Instagram / @dionis.spb, @kseniya_kebryakova

Кафедральный собор святого апостола Павла

Торжественная закладка Павловского кафедрального собора состоялась в 1846 году. Быстро разраставшийся город нуждался в новой церкви, и Николай I самолично выбрал место для её строительства. По желанию императора, храм должен был увековечить память его родителей, а также умерших брата и сестры.

Разработкой проекта занимался архитектор Роман Кузьмин. Главным условием императора была высота нового собора: меньше Царскосельского, но больше Петергофского. До нашего времени здание в псевдорусском стиле с использованием готических элементов дошло практически в первозданном виде (за исключением внутреннего убранства). В храме находятся ценные иконы и мощи святой Марии Гатчинской.

Собор был достроен и торжественно освящён в июне 1852 года. В 1915 году прошёл капитальный ремонт здания. На 125-летие храм ещё раз отремонтировали. Перед оккупацией в здании началась реконструкция под кинотеатр, поэтому немцам нечего было там грабить. Зато они разрешили использовать жителям храм по назначению. После снятия блокады собор так и остался действующим.

Фото: Instagram / @abramov86, @dionis.spb

Лютеранская кирха Святого Николая

Католический приход появился в Гатчине в 1789 году. Через четыре года по приказу Павла I была выстроена первая деревянная кирха. Туда много лет приходили поляки и немцы, служившие при императорском дворе. К ним со временем присоединились финны и эстонцы из соседних деревень, поэтому церемонии стали проводиться здесь сразу на трёх языках.

В 1825 году на месте обветшалой церкви заложили большой каменный храм. Новая просторная кирха на 220 мест возводилась по проекту Доменико Квадри в стиле строгого классицизма. Руководил строительством главный архитектор Гатчины Алексей Байков.

В декабре 1938 года церковь постигла участь всех религиозных храмов страны. Во время оккупации она сильно пострадала и была восстановлена только в 1950-х годах. До 1994 года в здании находилась детская спортивная школа.

В апреле 1995 года кирха вновь открыла свои двери для прихожан и получила статус памятника федерального значения. По воскресеньям здесь проводятся богослужения на русском и финском языках.

Фото: Instagram / @karizmaspb, @kot_irina