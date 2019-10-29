Из Петербурга в Псков: готовый план путешествия на выходные

Великий город на реке Великой

Псков с глубокой древности стоит на страже Северо-Западных границ Руси. Официально город основан в X веке, что указано в «Повести временных лет», но точной даты история не сохранила.

Основная легенда появления города на реке Великой связана с именем Княгини Ольги, жены князя Игоря и первой русской святой. Где-то здесь она увидела божье знамение – три падающих с неба луча, сходящихся на высоком мысе. «На этом месте будет храм Святой Троицы и град велик, славен и во всем изобилии!» – воскликнула княгиня.

И действительно, удачное географическое положение Пскова быстро сделало его мощным экономическим центром, контролирующим водные торговые пути. Тогда же появилась и оборонительная цитадель для защиты от набегов войск шведов, немцев, литовцев и поляков.

Постепенно границы Российской империи расширялись, и роль Пскова стала менее значительной, а с появлением большого брата – Петербурга и совсем угасла. Но историческое, культурное и духовное наследие старинного города остаётся невероятно важным по сей день.

Фото: Instagram / @juliaruspirit

Как добраться

Псков расположен от Петербурга сравнительно недалеко – всего то 300 км. На машине туда ведёт прямая федеральная трасса Е-95, которая находится в хорошем состоянии. Если своего автотранспорта нет, то можно воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, который предлагает поездку в среднем за 500 рублей на человека в одну сторону. Направление популярное, поэтому найти подходящую машину не составит труда. Путь занимает от четырёх часов и зависит от пробок.

Вторым и самым востребованным способом добраться из Петербурга в Псков является поезд. Не так давно по маршруту пустили скоростные «Ласточки», которые 3-4 раза в день курсируют в обоих направлениях. Есть базовый, эконом и бизнес тарифы, стоимость начинается от 400 рублей в одну сторону при покупке заранее. Важно помнить, что на ближайшие дни билетов часто не бывает, лучше озаботиться их покупкой заблаговременно. Путь занимает три с половиной часа.

Между Петербургом и Псковом есть и прямое автобусное сообщение. Разнообразные компании предлагают довезти до старинного города на автобусах разной комфортности. Цены варьируются, как и типы транспорта, а средняя составляет 600 рублей с человека за поездку в одну сторону. В пути можно провести от трёх с половиной до шести часов.

Фото: Instagram / @moi_interesnyi_mir

Где остановиться

В Пскове большая гостиничная инфраструктура, представленная отелями и гостиницами разной звёздности, а также несколькими хостелами и просто апартаментами в аренду. Туристический поток в древний город существует в любое время года и поэтому всегда есть хороший выбор вариантов для ночлега или полноценного отдыха.

Хорошая гостиница в историческом центре обойдётся примерно в 3-4 тыс. рублей за ночь на двоих. Если взять вариант не в центре, то можно сэкономить около тысячи рублей, при этом отдохнуть вдали от городской суеты. Самым выгодным местом для остановки на день-два считается хостел «Hostel 60». Отдельная комната в нём обойдётся в 1,5 тыс. рублей за сутки на двоих. При этом гостиница находится в центре города и пешей доступности от основных достопримечательностей.

Транспорт и питание

В Пскове хорошая густая автобусная сеть, которой пользуются все жители. Транспорт ходит как в черте города, так и за его пределами. Работает с раннего утра до часа ночи, что является большим плюсом. Если вы никуда не торопитесь, то это лучший вариант для того, чтобы погрузиться в неторопливую атмосферу жизни. Билет стоит 20 рублей, что очень демократично, за чемодан придётся отдать ещё столько же.

В Пскове работает всеми любимый сервис «Яндекс.Такси», и если времени в обрез или погода совсем не радует, то лучше передвигаться на нём. Поездка по центру выйдет, в среднем, в сто рублей. Более длинный маршрут может увеличить ценник до 200-300 рублей.

Для того, чтобы перекусить или роскошно поужинать, в Пскове не нужно далеко идти. В центре много интересных заведений на любой вкус и кошелёк. В Гастробаре «Mojo» или ресторане «Мажор» можно вдвоём отменно поесть на 2-3 тыс. рублей. Для любителей стрит-фуда работает FABRIC CAFE, где есть достойная шаверма и крафтовое пиво. Без кофе и булочных жители Петербурга тоже не останутся – эта культура также плотно развита здесь, как и в Северной столице.

Есть в Пскове и много простых кафе и столовых, где можно вкусно поесть за демократичные 200-300 рублей. Для навигации по городу и поиску всего необходимого советуем использовать приложения с картами или 2ГИС.

Фото: Instagram / @rityzzz

Что точно надо увидеть

Знакомство с Псковом стоит начать с местного Кремля или Крома, который занимает площадь в целых 30 тыс. кв. метров. Величественная каменная крепость появилась в XI веке на месте более древних земляных и деревянных укреплений. Цитадель построена на скалистом холме, омываемом водами двух рек. В период Псковской республики здесь располагался духовный, юридический и административный центр страны. Сейчас Кремль открыт, и каждый может прогуляться среди его массивных стен и башен.

Внутри сохранился Троицкий собор с колокольней XVII века, остатки Довмонтова города XIII века. Здесь же стоят приказные палаты – единственное сохранившееся в Пскове в первозданном виде административное сооружение XVII века. Внутри работает музей, где воссоздана обстановка средневекового русского делопроизводства. Вход стоит 100 рублей, работает он с 11:00 до 18:00, кроме понедельника. Вход на территорию Крома свободный и открыт каждый день с 08:00 до 22:00.

В центре Пскова сохранился дом купца Поганкина XVII века или Поганкины палаты. Белоснежный комплекс зданий является памятником классической средневековой русской архитектуры. Сейчас внутри располагается богатая коллекция псковской иконописи XIV-XVII веков, много предметов из найденных кладов и других старинных ценностей. Музей работает с 11:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника. Стоимость посещения – 200 рублей.

Отдельно от укреплений Крома стоит Покровская башня XVI века. Она входила в комплекс крепостных стен Окольного города. Огромное и мощное строение достигает высоты 50 метров при диаметре в 90 метров. В своё время она выдержала яростные обстрелы и многомесячные осады вражескими войсками. Сейчас башня после череды реконструкций снова радует своей красотой на живописном берегу реки.

Фото: Instagram / @alenka_france, @dimanos_

Святыни ЮНЕСКО

В июле 2019 года на очередной сессии ЮНЕСКО в перечень мирового культурного наследия были включены несколько псковских храмов средневековой Руси XII – начала XVII веков. Первый из них – Собор Иоанна Предтечи – находится прямо напротив кремля, на другом берегу реки Великая. До сих пор доподлинно неизвестна дата основания церкви, но её архитектура создаёт особую атмосферу.

В соборном храме Спасо-Мирожского монастыря чудом сохранились фрески домонгольской эпохи. Дата основания комплекса тоже неизвестна, так что все подобные постройки ориентировочно относят к XII веку. Внутри церковь расписана неизвестными мастерами, выходцами из Греции. По стилю фрески больше напоминают византийские мозаики на Сицилии и не имеют аналогов в России.

Красивая и необычная церковь Покрова от Пролома находится рядом с Покровской башней и защищала стены Окольного города от обрушения. Построен храм в XIV веке и без потерь пережил все прошедшие века. Также стоит отметить Церковь Василия на Горке XV века в Застенье рядом с Кромом. Многие жители Пскова и ценители религиозного зодчества считают эту церковь самой красивой в городе. Всего же в список ЮНЕСКО попали десять соборов и церквей в разных частях города, каждая из которых по-своему интересна и уникальна.

Спасо-Мирожский монастырь. Фото: Instagram / @iam.alina.iam

Недалеко от города

Если позволяет время и силы, можно отправиться дальше по региону, хранящем в себе немало интересных мест. Всего в 30 км от Пскова находится Изборск, который упоминается ещё в «Повести временных лет». Вплоть до XVII века древний город был важным приграничным форпостом и здесь сохранились несколько особенных памятников Древней Руси, вошедших в музей-заповедник «Изборск». На его окраине находится Труворово городище, где располагалось поселение начиная с VII века. В центре города стоит каменная крепость XIV века, в ней отлично сохранились стены и башни.

Можно посетить один из самых известных монастырей России – Псково-Печорский мужской монастырь XV века. Он основан пришедшим с Афона преподобным Саввой Крыпецким. В монастыре находятся «Богом зданные пещеры», множество церквей и религиозных святынь. Ежегодно тысячи паломников приезжают в город Печоры в 50 км от Пскова, чтобы воочию увидеть всё богатство святого места.

Фото: Instagram / @sky.blush, @katyamiyake

Немного дальше от Пскова находятся Пушкинские горы и музей-заповедник «Михайловское». Для того, чтобы увидеть могилу великого поэта нужно проехать более 100 км от регионального центра, но это того стоит. Здесь же можно увидеть тот самый дуб, который стоит у «Лукоморья», и полюбоваться красивой природой вдали от крупных городов. В округе много интересных музеев, памятных мест и православных храмов. Ну и ещё это тот самый «Заповедник» Довлатова.

Кстати, в Псковскую область можно уехать и на экскурсионном автобусе, сейчас компании предлагают множество различных туров на любую тематику. В такой поездке можно увидеть сразу много разнообразных локаций по всей области. Небольшое путешествие в старинный Псков и его окрестности при любом раскладе станет ярким воспоминанием, даже если погода за окном совсем не радует.

Фото: Instagram / @rityzzz, @_dasha_karpova_