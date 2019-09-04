Крендели и котики: что посмотреть в Выборге кроме замка

Выборг совершенно не похож на типичный российский город. Да, конечно, все вывески вокруг родные и до боли знакомые, но общая планировка, улицы и дороги достались в наследство от Северной Европы.

Фасады каменных зданий, крепости и брусчатка мостовой совсем не характерны для типичной русской культуры. В Выборге, помимо замка, сохранилось большое количество архитектурных памятников XIV-XVII веков. Большая часть из них давно нуждается в реставрации, но съездить посмотреть на живую историю всё равно нужно.

Часовая башня

Городская доминанта, ещё один из главных символов Выборга и самая высокая башня на территории старого города была построена в 1494 году. Первоначально она служила колокольней городского кафедрального собора. Успешно пережила все войны, пожары и угрозу обрушения несколько лет назад. Часовой механизм в последний раз меняли в далёком 1848 году, но он исправно работает до сих пор. В мае 2019 года башня вновь открыта после реставрации, можно побывать внутри и подняться на самый верх.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna

Рыночная площадь

Находится в самом центре Выборга. На ней постоянно проводятся различные мероприятия, фестивали и праздники. С одной стороны достопримечательность омывается бухтой Салакка-Лахти. На площади расположена Круглая башня – всё, что осталось от укреплений старого города XVI века.

Также на площади находится здание крытого городского рынка начала XX века с часовой башенкой. Когда-то он считался одним из самых больших в Скандинавии. Отсюда берёт начало центральная улица города – Torkkelinkatu или проспект Ленина. На брусчатке, которой вымощена Рыночная площадь Выборга, можно и сегодня увидеть номера. Раньше у номеров парковались телеги с товаром, запряжённые лошадьми.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna, @yana_havana

Выборгская Ратуша

Очень красивое здание за годы существования успело побывать в роли ратуши и музея, а теперь является обычным жилым домом. Перед Ратушей установлен памятник Торгильсу Кнутссону, основателю Выборгского замка. Рядом, на Площади Старой Ратуши, можно посмотреть другие интересные исторические постройки в западноевропейском стиле. Изначально здание появилось в 1643 году, а последняя реконструкция прошла после Советско-финской войны.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna, @prya1707

Бастион Панцерлакс

Это единственный бастион, сохранившийся с XVI века, когда городом владели Шведы. Он был важнейшим элементом в системе укреплений Рогатой крепости. Четырёхъярусное сооружение в до середины XIX века использовалось для размещения артиллерии. В 1859 году остальные части линии укреплений были снесены по ненадобности. Сейчас в бастионе расположен Музей археологии и выставочный центр «Эрмитаж-Выборг».

Фото: Instagram / @innuendo689908

Парк Монрепо

Великолепный скальный пейзажный парк расположен на севере города, на острове Твердыш. На прогулке по одной из множества тропинок здесь можно увидеть озёра, заводи, гроты, скалы и мысы. Парк, по мере углубления в его гущу, переходит из благоустроенного в настоящий лес. Особую романтику ему придаёт Остров мертвых, на котором расположен замок Людвигштайн, на него можно попасть можно только по воде. С 2017 года в Монрепо ведётся обширная реставрация, которая должна преобразить увядающую красоту парка.

Фото: Instagram / @elviravadimovna

Библиотека Алвара Аалто

Центральная библиотека Выборга была построена в 1930 годах по проекту архитектора Алвара Аалто. Это памятник финского периода истории города. Считается эталоном библиотечного здания в мире. Последователи архитектора во многих странах успешно развивают его идеи при строительстве подобных функциональных зданий.

В архитектурном плане библиотека является переходом от неоклассицизма к региональному модернизму. В 2014 году сооружение было отреставрировано по оригинальным чертежам совместно Россией и Финляндией.

Фото: Instagram / @alexndrkomissrv, @polinarchi

Парк Эспланада

Центральный городской парк был разбит в 1862 году на месте бывших оборонительных сооружений Рогатой крепости. Аллеи, на которых растут несколько десятков видов деревьев, украшают статуи «Лось», «Лесной мальчик», «Святое семейство» и памятник Агриколе. Фигура «Лося» была создана финским скульптором Ю. Мянтюненом в 1928 году, ёе копии есть также в Хельсинках, Лахти и Турку. Парк протянулся от Рыночной площади до площади Красного колодца.

Фото: Instagram / @svetlanaizotkina

Круглая башня

Боевая башня Выборгской крепости появилась в XVI-XVII веках. Всего в городской стене было десять башен, её длина была около двух километров. Кроме башни от системы укреплений ничего не сохранилось. После взятия Выборга русскими войсками сооружение утратило своё военное значение и стало использоваться в качестве арсенала. С 1976 года в башне открылся кафе-ресторан, который работает и сейчас.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna

Башня Ратуши

Ещё одна из боевых башен средневековой крепости, которая была построена в XV веке. Изначально была проездной и имела ворота. После утраты военного значения в XVII столетии нижний ярус заложили кирпичом. Башня была перестроена и выполняла функции колокольни доминиканского монастыря, а затем – звонницы храма. С 2016 года здание передано Выборгскому объединённому музею-заповеднику, который отреставрировал его для размещения музейной экспозиции.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna

Выборгский рынок

Крытый павильон был сооружен по проекту шведского архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта в начале XX века. Архитектурный стиль строения – строгий и сдержанный северный модерн. В то время этот рынок считался самым крупным в Скандинавии, поэтому и здание под него было построено немаленькое: центральный фасад имел 20 метров в ширину, боковые стены более 130 метров в длину. После реставрации в 1970 годах многие элементы сооружения утратили исторический облик.

Фото: Instagram / @elenaleonardovna

Анненские укрепления

Оборонительные сооружения XVIII века на острове Твердыш тянутся вдоль Выборгского залива. Их возвели для защиты Выборга от нападения шведской армии с севера. До наших дней укрепления дошли в хорошем состоянии и сегодня на их территории проводятся рыцарские турниры, танцевальный фестиваль, исторические реконструкции и другие культурные мероприятия.

Фото: Instagram / @alex.wandering, @foxy_pumpkin_ann

Замковый остров и рыжий кот

В самой главной и известной достопримечательности Выборга проживает местная звезда. Сэр Филимон – рыжий кот, который имеет официальную должность в музее замка. Старший мяучный сотрудник за несколько лет превратился в неформальный символ крепости. У него есть свой пресс-секретарь, представляющий кота в социальных сетях. Филимон гуляет по замковому острову и следит за порядком на его территории, повстречать его можно в любое время года.

Фото: Instagram / @tanyaduduk, @max_ov_1k98