Линдуловская роща: уникальная природа в часе езды от Петербурга

Рядом с поселком Рощино на территории 986 гектар находится особо охраняемый государственный природный ботанический заказник. Даже местные дачники о нем мало что слышали, а между тем это самая большая искусственная лиственничная роща в России и Европе. Еще в XIX веке семена из пригорода Петербурга развозились во все уголки мира: США, Японию и даже Австралию. Также эта роща послужила для закладки десятков плантаций во многих областях России.

Ценный материал для кораблей

История Линдуловской рощи началась еще при Петре I, который хотел растить корабельный лес максимально близко к Кронштадту. Лучшим материалом для кораблей всегда считалась сибирская лиственница (лат. Larix sibirica Ledeb), так как она не гниет в воде и со временем становится только тверже. Везти из глубинки тяжелую древесину было крайне накладно, а железных дорог еще не существовало. Поэтому российский император издал указ об основании на реке Линтуловка (ставшей теперь Рощинкой) заказника по разведению ценной породы дерева. Эту рощу иногда также называют Корабельной по изначальной цели ее высадки.

При жизни Петра I выполнить план не удалось, однако впоследствии Анна Иоанновна не забыла об указе, и в 1738 году форстмейстером ее императорского величества Фердинандом Габриелем Фокелем с учениками было положено начало Линдуловской рощи. Первый участок в два гектара был посажен из семян лиственницы, собранных в Архангельской губернии. В общей сложности роща создавалась в пять этапов: 1738-1742 годы, 1740-1773 годы, 1805-1822 годы, 1924-1940 год и с 1940 года по настоящее время.

Современный заказник в роще был образован решением Леноблисполкома в 1976 году, и территория вдоль реки Рощинки стала зоной с особым режимом охраны. Тем не менее, сюда может приехать любой желающий, чтобы насладиться уникальными для нашей местности видами. Вход в Линдуловскую рощу бесплатный, а перед воротами есть парковка для автомобилей. На территории заказника проложена ухоженная экологическая тропа, которая существует в любое время года и хорошо протоптана даже зимой.

Кроме лиственницы в роще встречаются и другие красивые деревья: сибирский кедр, пихта, ясень, ильм. Но всех, конечно же, восхищают именно лиственницы, которых здесь четыре вида: архангельская, камчатская, сибирская и европейская. Идеально прямые они достигают в высоту 40, а то и 50 метров. Толщина отдельных экземпляров доходит до одного метра. Сейчас на территории рощи сохранилось около 4 тыс. деревьев с первого этапа разведения.

Фото: Instagram / @a_sevastopolskaya, @zizoza

Сохраняя чистоту и порядок

При посещении Линдуловской рощи обязательно помните об основных правилах нахождения на территории заказников. Здесь категорически запрещена рубка деревьев и кустарников, проезд транспорта, устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и разведение костров, охота, сбор охраняемых видов растений. Само собой, в роще также запрещено мусорить и загрязнять территорию. Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к административной ответственности.

Большинство людей, приезжающих сюда ответственно относится к природе, поэтому в роще чисто и уютно. Воздух здесь наполнен свежестью хвои, а вокруг растут высоченные деревья. Хоть в заказник и приезжает много туристов, здесь всегда тихо, все-таки размеры территории внушительные. Официально в Линдуловской роще даже водятся охраняемые виды животных: зубянка клубненосная, европейская норка, черный хорь и другие, но вряд ли вы увидите кого-то кроме белок и дятла.

Как добраться

Линдуловская роща находится в 50 км от КАД. После съезда на ЗСД или Приморское шоссе нужно выехать на Зеленогорское шоссе. В Зеленогорске перемещайтесь направо по Пухтоловской дороге на Рощинское шоссе, а после въезда в поселок двигайтесь до поворота налево через железнодорожные пути. Дальше вас ждет несколько километров по не асфальтированной Линдуловской дороге до поворота в рощу. Люди пишут, что качество дорог здесь хорошее, проедет любая машина. Координаты для навигатора: 60°14′12″ с. ш. 29°32′12″ в. д.

Без машины можно доехать до станции «Рощино» на электричке. Она отправляется с Финляндского вокзала («красная» ветка метро) и останавливается на станции «Удельная» («синяя» ветка метро). Путь займет около часа, а от поселка придется пройти около 3 км в одну сторону вдоль шоссе до поворота в рощу.

Возьмите с собой термос с чаем и перекус, на территории рощи есть красивые беседки, в которых можно устроить пикник в любое время года. Да и насыщенный свежий воздух лиственниц способствует аппетиту. При поездке летом не забудьте о защите от комаров, а также аккуратно обращайтесь с открытым огнем, в лесу обычно очень сухо.

Фото: Instagram / @kotlet/, @arthur.kuleshov