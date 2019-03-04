Дудергофские высоты: где это и зачем туда ехать

Жители Петербурга давно привыкли к равнинному ландшафту, идеально прямому горизонту и отсутствию перепадов высот. Но стоит проехать несколько десятков километров на юг и обычные плоские пейзажи значительно изменятся. Дудергофские высоты для кого-то стали излюбленным местом отдыха, а кто-то мог никогда о них и не слышать. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает как добраться до настоящих гор, если не хочется уезжать далеко от дома.

Откуда в Петербурге горы

Дудергофские высоты (финское название – Tuutarin mäet) – это общее название трех гор: Вороньей, Ореховой и Кирхгоф. Первые две вершины находятся на одном основании и до XVIII века считались одной горой, именовавшейся Дудоровой. Эти возвышенности в черте Петербурга уже более 150 лет вызывают споры о их происхождении. Часть ученых считает, что рельеф образовался вследствие движения ледника. Об этом свидетельствуют многометровые наслоения на коренную породу, характерные для четвертичного периода. Другая часть специалистов уверена, что Дудергофские высоты – результат падения метеорита. Они приводят в доказательство нетипичное залегание горных пород, местами почти вертикальное.

Гора Ореховая (высотой 176 метров) и Воронья (147 метров) разделены обычной жилой улицей, а сами возвышенности сейчас представляют собой полудикий Нагорный парк. Мало кто знает, что именно здесь самая высокая точка Петербурга, а не Пулковские высоты, как принято считать.

В паре километров от двух вершин отдельно стоит гора Кирхгоф. Территориально она расположена уже в Ленобласти и имеет высоту 170 метров. На ней значительно меньше зарослей, а на восточном склоне находится парк активного отдыха «Туутари-парк» и старое финское кладбище с железными кованными крестами. Все три высоты являются особо охраняемой природной территорией.

Фото: Instagram / @haibulov/, @abvgdlena

Пушечные ядра и «Швейцарский шале»

Дудергофская возвышенность имеет свой микроклимат, который существенно отличается от климата окружающей территории. За счет особенного ландшафта здесь сформировались необычные леса, но так как никто никогда не использовал на склонах метеорологическое оборудование, то нет точных данных об конкретны отличиях местного микроклимата. Еще до основания Петербурга эти места были плотно заселены ингерманландскими финнами. В лютеранский приход Туутари, существовавший на этих землях, входило несколько десятков деревень. Уже в 1640 году в Новикола (район нынешнего Красного Села) была построена деревянная кирха.

В XVIII веке на высотах были найдены запасы медной руды и недалеко от гор был построен завод, на котором отливались пушечные ядра. Есть даже легенда, что сам Петр I обнаружил в одном из рудников свинцовую жилу, богатую серебром.

В 1792 году на Дудергофских высотах был разбит ботанический сад. Благодаря отсутствию сильных ветров, теплому климату и увлажненной почве растения здесь отлично прижились и разрослись. В 1826 году император Николай I преподнес высоты в дар супруге Александре Федоровне. Женщина распорядилась превратить это место в прекрасный парк. Здесь были проложены дорожки и высажены новые виды растений, привезенные из-за рубежа. Всего на склонах произрастало 495 различных видов растений. На Ореховой горе для жены императора архитектор Штакеншнейдер возвел дворец, названый «Швейцарским шале». Его остатки до сих пор видны на вершине.

«Теплый сад» и блокада

В конце XIX века граф Безбородко решил продолжить опыты по ботанике и приказал высадить на территории Дудергофа разнообразные растения. После этого на высоты потянулись садоводы, мечтающие выращивать экзотические растения в условиях сурового российского климата. С тех пор эти места также называют «Теплый сад».

Во времена Второй Мировой войны и годы блокады Ленинграда Дудергофские высоты являлись важнейшей стратегической точкой района для обеих воюющих сторон. На вершине Ореховой горы были установлены девять орудий, демонтированных с крейсера «Аврора». Из них велся огонь по танковым дивизиям немцев, шедшим по Киевскому шоссе.

Фашисты, захватив эту местность, установили на высотах зенитные орудия, каждый день бившие во время блокады по Ленинграду. Ведь город с этой вершины виден как на ладони. Взятие в 1944 году высот советскими войсками стало символом прорыва блокады Ленинграда. В 1974 году здесь был возведен памятный мемориал артиллеристам, заботливо почитаемый до сих пор.

Во время войны почти все исторические памятники на высотах были разрушены. Лишь чудом уцелела и сохранилась почти без изменений больница Георгиевской общины сестер милосердия. Она эффектно возвышается на склоне Ореховой горы, а ее стиль романтического модерна совсем не соответствует формату больничной архитектуры и больше напоминает старинный замок.

Фото: Instagram / @gallaxiaa, @piffle_woman

Время для посещения

Весной Дудергофские высоты любят посещать творческие натуры и романтики, ведь здесь невероятно легко дышится. Когда все вокруг цветет, на возвышенности это особенно красиво смотрится. Летом здесь много мест для прогулок, отдыха и купания. Осенью здешние леса полны искателей грибов и ягод, так как здешние склоны очень плодородны и полны разнообразных даров леса. Хорошо сюда приезжать и зимой, чтобы покататься на лыжах по крутым склонам.

Сейчас между трех хребтов Ореховой горы затерялись старые деревянные дома. На Ореховом хребте можно встретить заросли орешника, на Петровском – нужно обязательно попить чистой воды из Петрова ключа-источника, на Театральном – воссоздать в памяти бывший театр Дудергофа.

Фото: Instagram / @ya_mamonova, @ancho.sych

Как добраться

Чтобы добраться до необычной местности достаточно сесть на электричку от Балтийского вокзала до станции Можайская на краю Красносельского района (ехать меньше часа). Ореховая и Воронья горы находятся прямо в поселке и разделены Советской улицей. Они раскинулись прямо у железнодорожного полотна и хорошо видны еще из поезда.

Станция же названа в честь Александра Федоровича Можайского, пионера русской авиации. В этих местах он проводил испытания самолета собственной конструкции.

На автомобиле нужно доехать до Красного Села, затем повернуть налево на Павловск, переехать железнодорожное полотно и повернуть направо, дальше ехать прямо вдоль полотна, что приведет к центральной улице поселка Можайского. Точные координаты гор 59°41′52″ с. ш. 30°08′01″ в. д.