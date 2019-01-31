Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на 23 февраля всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом c 17 по 21 февраля на несколько дней. Устройте себе настоящий праздник, хватит сидеть в городе на 23 февраля! Рестораны, конечно, хорошо, а новая страна – еще лучше!

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 21 февраля в 15:05, обратно – 28 февраля в 12:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон. В Польше очень красиво, вкусно и дешево, не списывайте ее просто так со счетов!

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 35 евро. Вылет туда – 19 февраля в 14:10, обратно – 26 февраля в 11:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Из этого аэропорта ходит обычная электричка в центр Берлина, но купить билеты на нее можно только в автоматах на станции, поэтому лучшее заранее приготовить более-менее мелкие деньги, хотя бы по 10 евро, а не по 50 или 100, с таких купюр не всегда бывает сдача, учтите это. Но рискнуть можно!

3. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 37 евро. Вылет туда – 19 февраля в 10:30, обратно – 26 февраля в 06:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Калининград (в Польшу на маршрутке!) из Петербурга

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 4078 рублей. Вылет туда – 20 февраля в 15:50, обратно – 25 февраля в 17:05. Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

5. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 48 евро. Вылет туда – 20 февраля в 21:10, обратно – 24 февраля в 17:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

6. Улететь в Стокгольм (Швеция) из Таллина

Цена полета «туда-обратно» то есть двух билетов на одного человека, – 53 евро. Вылет туда – 21 февраля в 12:05, обратно – 28 февраля в 09:30. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Стокгольм – не самый дешевый город, даже автобус из/в аэропорт стоит хороших денег, учтите это. Но многие туристы называют его одним из самых любимых городов Европы, дешевые авиабилеты – отличный шанс проверить это!

7. Улететь в Осло (Норвегия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно» то есть двух билетов на одного человека, – 67 евро. Вылет туда – 21 февраля в 11:25, обратно – 24 февраля в 06:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

В Осло зимой тоже не холодно, порой даже теплее, чем в Петербурге. Плюс – зимой там значительно дешевле аренда жилья, так что это хороший повод побывать в Норвегии вполне себе дешево. Хотя, кажется, Норвегия и дешево просто несовместимы.

8. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 70 евро. Вылет туда – 19 февраля в 11:35, обратно – 26 февраля в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

9. Улететь в Барселону (Испания) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 77 евро. Вылет туда – 17 февраля в 21:10, обратно – 24 февраля в 16:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

В Барселоне в конце февраля уже настоящая весна, зелено и тепло. Редакция «Санкт-Петербург.ру» советует обратить особое внимание на эти билеты. Вкусно, дешево, да, но еще и в районе 20 градусов! Солнце, понимаете, очень много солнца!

10. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 110 евро. Вылет туда – 19 февраля в 13:20, обратно – 26 февраля в 15:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Ну кто еще из ваших знакомых сможет похвастаться, что отметил День защитника отечества на фьордах? Тем более не за большие деньги – в Норвегии зимой не так уж холодно, но при этом значительно (очень значительно!) дешевле.