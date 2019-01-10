В какие города России можно слетать из Петербурга до конца января за пару тысяч рублей

Чтобы устроить себе маленькое приятное путешествие не обязательно лететь на край света и тратить огромную сумму денег. Почему бы не посетить разные города России по цене поездки на выходные в пригороды Петербурга. Ну или просто проведайте друзей и родных, они будут очень рады!

Фото: Instagram / @alex.mazurov

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 11 по 31 января 2019 года. Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Все билеты – у авиакомпании «Победа», но это не должно вас пугать, это такая же обычная компания с новенькими самолетами. Обратите внимание лишь на небольшие размеры ручной клади. Как проверили редакторы «Санкт-Петербург.ру», чаще всего размеры не проверяют в аэропорту, сотрудники авиакомпании лояльны и вежливы, поэтому можно взять с собой любой городской рюкзак, не сильно превышающий размеры, указанные на сайте.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Прямой рейс Петербург – Москва – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 2446 рублей. Вылет туда – 17 января в 22:30, обратно – 20 января в 07:10 (есть другие даты и время по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

2. Прямой рейс Петербург – Ростов – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 3058 рублей. Вылет туда – 17 января в 18:35, обратно – 21 января в 22:05 (есть другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

3. Прямой рейс Петербург – Калининград – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 3058 рублей. Вылет туда – 19 января в 15:50, обратно – 22 января в 17:05 (есть другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

4. Прямой рейс Петербург – Чебоксары – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 3058 рублей. Вылет туда – 16 января в 10:05, обратно – 23 января в 12:55 (есть другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

5. Прямой рейс Петербург – Набережные Челны – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 3568 рублей. Вылет туда – 15 января в 10:05, обратно – 22 января в 12:50. Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

6. Прямой рейс Петербург – Волгоград – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 3772 рубля. Вылет туда – 16 января в 16:15, обратно – 18 января в 20:25 (есть другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

7. Прямой рейс Петербург – Владикавказ – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 4078 рублей. Вылет туда – 22 января в 08:30, обратно – 26 января в 12:25 (есть другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

Кстати, прямо от аэропорта ходят такси (дешево!) в горную деревушку Казбеги в Грузии, там ужасно красиво, дешево и вкусно, стоит посещения хотя бы на один день. Водители встречают прямо на выходе из аэропорта, можно (и нужно) поторговаться, тогда доберетесь за совсем смешные деньги. Учтите, что иногда дорога закрыта из-за возможности лавин, плюс границу можно пересечь только до 18:00, на ночь ее закрывают. Для этого вам понадобится только загранпаспорт, виза не нужна. Валюту можно обменять прямо на границе. В большинстве кафешек в Казбеги есть оплата картой.

8. Прямой рейс Петербург – Киров – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 4588 рублей. Вылет туда – 18 января в 10:05, обратно – 21 января в 12:50 (есть на другое время, но чуть дороже). Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

9. Прямой рейс Петербург – Минеральные воды – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 5098 рублей. Вылет туда – 21 января в 08:30, обратно – 25 января в 12:15. Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.

10. Прямой рейс Петербург – Сочи – Петербург

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 5602 рубля. Вылет туда – 16 января в 12:55, обратно – 23 января в 17:00. Покупать: на сайте авиакомпании «Победа». В цене – только ручная кладь, зарегистрироваться на рейс можно бесплатно в аэропорту.