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ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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Двое из них выбрали приз в категории «Автошествие по Америке», третий – в категории «Спортпробег по Италии».

ВТБ совместно с Visa подвел итоги осеннего сезона акции «Время Мультивпечатлений», которая позволяет клиентам банка получать ценные призы, ежедневно совершая привычные покупки по дебетовым и кредитным картам VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту».

По итогам осеннего этапа организаторы определили трех главных победителей. Двое из них выбрали приз в категории «Автошествие по Америке», третий – в категории «Спортпробег по Италии». Победители второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.

«Поздравляю победителей первого этапа нашей акции. Уверена, что наши подарки добавят им приятных впечатлений в канун новогодних праздников, – отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ. – У других клиентов ВТБ еще есть шанс выиграть ценные призы в зимнем и летнем сезонах акции. Общий призовой фонд «Время Мультивпечатлений» составляет более 12 млн рублей».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте multilife.vtb.ru и создать свое уникальное Мультивпечатление – комбинацию из двух предложенных категорий: рестораны, путешествия, спортивные события и множество других.

Чтобы претендовать на выигрыш, в течение сезона необходимо совершить минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах. Призом по результатам акции станет выбранное Мультивпечатление, сертификат на организацию тематического впечатления или денежное вознаграждение.

Акция продлится до 30 июня 2019 года. В течение года она проводится дважды: в зимний сезон – с 26.11.2018 по 24.02.2019 и в летний период – с 25.03.2019 по 30.06.2019.

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