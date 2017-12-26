Удивительное и незабываемое восьмидневное путешествие в Венгрию

Хотите отправиться в незабываемое путешествие в одну из самых загадочных и удивительных стран со своеобразным колоритом – Венгрию? Вас ждет неделя комфортабельного отдыха с элементами треккинга, термальные спа-процедуры, яхт-клубы, аквапарки, старинные замки, прогулки на каяках по Дунаю, пещерное озеро, кулинарные шедевры, аренда велосипедов и многое другое.

Вы не прогадаете, если выберете местом для отдыха именно эту страну, где плещется голубой Дунай, манит парящими парусниками Балатон, растет паприка и круглый год цветут лотосы Хевиза. Часто туристы устраивают зимнее купание среди цветущих водяных лилий. Здесь очень гостеприимный и романтичный народ, в любой харчевне вас с радостью угостят сладким токаем и вкуснейшим дымящимся гуляшом.

Современная туристическая Венгрия – это лечебно-оздоровительная страна, куда каждый год стремится попасть множество туристов. Здесь каждый найдет для себя отдых по душе. Она славится еще и тем, что это одна из самых солнечных стран Центральной Европы, где светит солнце 1979 часов в году.

Выбрать для себя наиболее интересную туристическую программу вы сможете на сайте https://www.vpoxod.ru/route/vengriya.

Отправляясь в восьмидневный оздоровительный тур, вы получите возможность проживать в палатках, уютных кемпингах со всеми необходимыми условиями. Разрешается брать с собой детей до 12 лет. Программа первого дня включает в себя трехчасовую прогулку на каяках и подъем на гору Геллерт, высота которой 235 метров. С вершины открывается чудесный вид на вечерний город, сияющий миллионами разноцветных огоньков.

Второй день включает в себя посещение Вишеграда, где расположена знаменитая крепость графа Дракулы, по которой для вас будет проведена увлекательнейшая экскурсия. Дальше группа отправится на прогулку по местным достопримечательностям, к вечеру вы пройдетесь по улицам, где в полуразваленных помещениях работают бары.

Третий день вы проведете на озере Балатон, разобьете палатки в городке Кестхей, посетите замок семьи Фештетич, здание ратуши, музей вина «Бахус», музей-кондитерскую.

Четвертый день включает велосипедную прогулку с посещением заболоченного участка национального парка Балатон-Фелвидек, символом которого является птица поганка, которую вам также посчастливится увидеть. Вечером группу ждет прогулка в соседний городок Хевиз, где расположено уникальное озеро, вода которого содержит высокое количество минералов и обновляется через каждые 28 часов.

На пятый день вы отправитесь к потухшему вулкану Бадачонь, посетите селение Сиглигет, здесь все еще сохранились дома с соломенными крышами и развалины крепости XIII века. В городе Тополька вы побываете на шестой день поездки. Там находится удивительная система пещер, вы проплывете на лодках по пещерному озеру, взберетесь на гору Св. Георгия.

На седьмой день вам предстоит посетить столицу Венгрии – город Будапешт. Побываете на главном продуктовом рынке, в центральной библиотеке, на смотровой площадке базилики Св. Стефана. Заключительный день программы включает посещение термальных купален Сечени и спа-процедуры, включая разные виды парных, бассейн, гидромассаж и многое другое.

Не забывайте, что для российских туристов обязательно нужна шенгенская виза, поэтому заранее побеспокойтесь о ее наличии, при необходимости туристическое агентство сможет сделать вам подтверждение поездки.