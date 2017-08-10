Из Петербурга в Вологду: гид по старинным усадьбам вологодчины

Конец XVIII отмечен в России активным строительством провинциальных усадеб. К этому периоду относятся усадьба Брянчаниновых «Покровское» в Вологде и усадьба Гальских «Горка» в Череповце.

Двувековая церковь и роскошный парк. Усадьба Брянчаниновых

Усадьба Брянчаниновых расположена в селе Покровское Вологодской области. Именно здесь в 1807 году родился епископ Черноморский и Кавказский Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов. Еще в детстве, часами просиживая за книгами, он почувствовал склонность к уединению и молитвенным трудам. Но по настоянию отца, вынужден был поступить в военное инженерное училище в Петербурге. В годы учебы в училище Дмитрий Александрович знакомится с монахами Александро-Невской Лавры и Валаамского подворья в Петербурге, и эта встреча становится определяющей в его дальнейшей судьбе.

После блестящего окончания училища в 1826 году, имея желание принять монашество, он подал прошение об отставке. Но получив отказ от императора, Брянчанинов был направлен на службу в Динабургскую крепость. Спустя год он тяжело заболел и вновь подал прошение об отставке. В этот раз прошение было удовлетворено. После выздоровления Дмитрий Александрович поступил послушником в Александро-Свирский монастырь. Для родителей такой поступок сына был неприемлем, и они перестали с ним общаться. Но, невзирая на это, послушник Дмитрий самоотрешено служил Господу. И в 1831 году сбылась его мечта, в Воскресенском кафедральном соборе он был подстрижен в монашество под именем Игнатий. А через два года за возрождение Пельшемского Лопотова монастыря Игнатий был возведен в сан игумена. О благородной и энергичной деятельности Брянчанинова заговорили в Петербурге, и уже в конце 1833 года игумен Игнатий стал управлять Троице-Сергиевой пустынью в Стрельне под Петербургом.

За годы его правления были перестроены разрушенные храмы и восстановлены кельи для монахов. А также им был создан замечательный хор при монастыре. Но в связи с болезнью епископу Игнатию пришлось просить об увольнении на покой. После удовлетворения просьбы он уехал в Николо-Бабаевский монастырь, где и скончался в 1867 году. В 1988 году епископ Черноморский и Кавказский Игнатий был причислен к лику святых. А перед канонизацией его мощи были торжественно перенесены в Свято-Введенский Толгский монастырь, находящийся в Ярославле.

Еще в XVII веке за выдающиеся военные заслуги село Покровское было пожаловано представителям старинного русского дворянского рода Брянчаниновых. А в начале XIX века наследником имения становится Александр Семенович Брянчанинов, который принимает решение о строительстве нового дома. Двухэтажное каменное здание с мансардой, балконом и колоннами было построено в стиле классицизма. С двух сторон дома расположены одноэтажные галереи, соединяющие дом с флигелями. На фасаде дома находятся лепные украшения в виде знамен, конских голов, шлемов, рассказывающие о военных достижениях рода Брянчаниновых. Так же, как и сейчас, дом был покрашен в цвет «розовой мечты», как писал в своих письмах к родным Игнатий Брянчанинов.

Дом получился довольно просторный. Он состоит из двух этажей и мансарды, в которой находились две комнаты, принадлежавшие хозяевам. Одна из них, окна которой выходили на село, была отведена под кабинет и спальню хозяина. Вторая, обращенная в сад, была будуаром и спальней хозяйки. На втором этаже располагались комнаты детей. На первом этаже - гостиная, зал в котором устраивались театральные и литературные вечера, и комнаты для гостей.

Последние владельцы усадьбы Софья и Владимир Брянчаниновы эмигрировали из России в 1918 году, сначала в Чехословакию, потом во Францию, и, наконец, в Австралию переехали уже их дети. Уехали вовремя, так как их собирались арестовать, о чем владельцев предупредили крестьяне. В 1924 году в здании открылся санаторий. За годы нахождения его на территории имения немного сохранилось от прежней усадьбы. Однако благодаря усилиям руководства санатория в целом усадьба сохранила свой исторический облик. А уже в 1960 году она была взята под охрану государства.

В неспокойные 90-е годы закрыли и санаторий. После этого усадебный комплекс стал быстро приходить в упадок. Но в 1997 году на основании зарисовок поместья, семейных архивов Брянчаниновых, ландшафтных планов и сохранившихся чертежей был разработан проект реставрации поместья. Реставрационные работы велись, чтобы максимально приблизить здание к оригиналу. В 2009 году восстановление усадьбы Брянчаниновых было завершено, и с 2010 года здесь начал свою работу духовный и культурно-просветительский центр.

Помимо хозяйского дома в усадебный комплекс входят еще несколько строений. Рядом с домом, пройдя небольшой мостик, можно видеть церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенную в 1810 году в стиле классицизма, и некрополь рода Брянчаниновых. Также на территории усадьбы сохранились людская, деревянная конюшня и перестроенный дом священника.

Пройдя по главному дому, полюбовавшись интерьерами, дальше можно погулять по усадебному парку, который создавался несколькими поколениями Брянчаниновых. Основой его планировки стали восемь липовых аллей, которые пересекаясь, образуют форму звезды. Сегодняшний парк не совсем соответствует парку Брянчаниновых - образцу ландшафтного дизайна XIX века. За прошедшие годы многое было утрачено. Но и современный парк хорош в любое время года. Прогулка по нему доставит истинное удовольствие.

Липовые аллеи и старинный жеребятник. Усадьба Гальских

Прекрасным образцом усадебной архитектуры XIX века является череповецкая усадьба «Горка». Она задумывалась как загородная усадьба, расположенная в тихом и романтическом месте на берегу реки Шексны. Первым хозяином усадьбы был участник Отечественной войны 1812 года Андрей Иванович Кудрявый. После смерти отца при разделе имущества владелицей усадьбы стала его дочь Александра Андреевна Кудрявая, которая состояла в браке с череповецким помещиком Львом Николаевичем Гальским, который происходил из древнего благородного рода новгородских дворян.

До наших дней сохранились все постройки усадьбы: дворянский особняк, дом управляющего, конюшня, людские хижины, шорная мастерская, амбары. Усадьбе повезло, сразу после революции ее взяли под охрану, не дали бессмысленно растащить или сжечь. Но все же от разрушений это ее не спасло. В разное время в ее стенах размещались сельскохозяйственный техникум, правление совхоза и общежитие. И все же добротно выстроенный из долговечной лиственницы дом выстоял. И в 1989 году в усадьбе был создан историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». В течение 20 лет шла ее реставрация, и в 2009 году усадьба начала принимать посетителей.

Бродя в окрестностях имения можно отдохнуть в прохладной тени лип, посидеть на берегу реки, покататься на лошадях или полюбоваться великолепием барского дома.

Внутри дома все искусно устроено для удобства и быта. Войдя через главный вход, попадаешь в прихожую. Откуда по дубовой лестнице можно подняться на второй этаж и увидеть комнаты, в каждой из которых воссоздан характерный для XIX столетия интерьер. Тут и уютная детская с игрушечной лошадкой, и спальня с милыми дамскими украшениями. А в большом зале с элегантными шторами и выполненными из карельской березы креслами слышится музыка, звучавшая на балах и маскарадах. Под Рождество в зале ставится елка.

Вокруг дома раскинулся обширный пейзажный парк с тенистыми извивающимися аллеями, густо усаженными душистыми акациями, сиренью, жасмином, цветущими розами.

Большое место в усадьбе Гальских занимают старинные конюшни и жеребятник, используются они по назначению. Лошади едва ли не главные участники всех усадебных праздников, на них также совершают походы по Вологодской области, в Кириллов, Белозерск и их окрестности.

Со временем предполагается воссоздать полный хозяйственный комплекс Горки, в котором дети будут не только знакомиться с повседневным усадебным бытом, но и участвовать в работах по саду, огороду, парку.

Кроме этого, можно посетить занятия по лепке из глины, росписи, изготовлению народной куклы. В гостиной по вечерам с успехом проходят музыкальные и поэтические встречи.

Автор текста и фото Ольга Губко