Санкт-Петербург стал одним из самых популярных новогодних направлений 2020 года

Согласно информации Aviasales, такие пять российских городов, как Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Краснодар и Калининград, стали самыми популярными направлениями среди россиян, так как 90 процентов билетов покупаются именно по этим пяти направлениям.

Из зарубежных направлений, которые сейчас доступны в условиях пандемии коронавирусной инфекции, в списке самых продаваемых билетов сейчас остаются Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Танзания. Однако, по предположениям специалистов, поток на Турцию может просесть на 80 процентов в сравнении с данными на 2019 год.

На данный момент цены на билеты из Москвы по следующим направлениям составляют:

-Санкт-Петербург - от 4 тысяч рублей

-Сочи - от 8,4 тысяч рублей

-Калининград - от 8,3 тысяч рублей

-Каир - от 40, 6 тысяч рублей

-Стамбул - от 12,3 тысяч рублей