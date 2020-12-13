  • 13 Декабрь 2020
USD 12.12.2020 73.1195 -0.5929
USD ММВБ 00:05 73.5119  
EUR 12.12.2020 88.7744 -0.3586
EUR ММВБ 00:05 88.9251  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Санкт-Петербург стал одним из самых популярных новогодних направлений 2020 года

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Также в список попали Сочи, Москва, Краснодар и Калининград.

Согласно информации Aviasales, такие пять российских городов, как Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Краснодар и Калининград, стали самыми популярными направлениями среди россиян, так как 90 процентов билетов покупаются именно по этим пяти направлениям.

Из зарубежных направлений, которые сейчас доступны в условиях пандемии коронавирусной инфекции, в списке самых продаваемых билетов сейчас остаются Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Танзания. Однако, по предположениям специалистов, поток на Турцию может просесть на 80 процентов в сравнении с данными на 2019 год.

На данный момент цены на билеты из Москвы по следующим направлениям составляют:

-Санкт-Петербург - от 4 тысяч рублей
-Сочи - от 8,4 тысяч рублей
-Калининград - от 8,3 тысяч рублей
-Каир - от 40, 6 тысяч рублей
-Стамбул - от 12,3 тысяч рублей

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram