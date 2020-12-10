В Ленинградской области подготавливают новые маршруты для туристов

Стало известно, что в Ленинградской области для туристов готовят новые маршруты.

По информации пресс-службы администрации Ленинградской области, новые туристические маршруты будут связаны с местами, в которых были сохранены традиции народных помыслы.

По информации городского ведомства, у туристов будет уникальная возможность сделать своими руками вепсскую куклу, самим слепить глиняные игрушки и также сплести корзины. Также туристы будут ознакомлены с историей и культурным наследием финно-угорских племён. В туристические маршруты будут включены различные природно-этнографические музеи, ленинградские ремесленные мастерские и предприятия народных художественных промыслов.По проекту должно быть разработано 13 специальных, новых, уникальных маршрутов для туристических выходов. Но пресс-служба администрации Ленинградской области также уведомляет о том, что новые туристические маршруты будут открыты только к следующему туристическому сезону в 2021 году.