Петербург вошел в тройку самых популярных путевок по России с кешбеком

С того момента, как Ростуризм запустил программу путешествий с кэшбеком по России, на сервисе наблюдается рост спроса на туры на 24%, на туры с кешбэком – 53%. Санкт-Петербург занял вторую строчку в списке самых популярных направлений, на первом месте – Сочи.

По данным сервиса Level.Trevel 34% от общего количества туристов отправляются в Северную столицу России. Как отмечает сервис, в условиях закрытых границ туроператорами Петербурга было сформировано выгодное по цене предложение, которое включает в себя удобные рейсы в Петербург и различные варианты размещений. Отмечается, что средняя цена на туры в Северную столицу, включая перелет и проживание, немного превышает 10 тысяч рублей.