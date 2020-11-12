Между Петербургом и Архангельской областью создадут совместные рейсы

Архангельскую область и Санкт-Петербург свяжут совместным туристическим маршрутом.

На встрече губернатора Северной столицы Александра Беглова и главы Астраханской области Александра Цыбульского обсудили возможность о том, что новые совместные туристические маршруты создадут в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Кроме этого, Астраханская область будет принимать участие в петербургском проекте «Миссия памяти «Ленинградское спасибо».

Ранее сообщалось, что новый создаваемый туристический маршрут будет связывать центральную Европу и Ленинградскую область.