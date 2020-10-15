Проведена статистика турпотока на курортах России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела статистику по количеству пребывающих туристов на российских курортах, и выявило, что показатели упали на 30%.

Однако, во время разгара пандемии и введения ограничительных мер в следствие коронавирусной инфекции, ожидалось снижение потока на 50-70%.

«Несмотря на все сложности, сезон оказался в целом лучше, чем мог бы быть и чем это прогнозировали все эксперты и аналитики весной», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По статистике, Краснодарский край лидирует по числу туристов. В этом году в регионе отдыхало порядка 9 млн туристов. Крым занял втрое место по числу отдыхающих — 5 млн человек. Тройку популярных курортов замыкает город Калининград, который посетили 1,7 млн человек.