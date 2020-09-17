В Петербурге планируют развивать яхтенный туризм

Правительственный Морской совет под председательством губернатора Александра Беглова на заседании, прошедшем в четверг, 17 сентября, обсудил вопрос развития яхтенного туризма в Северной столице. В ходе совещания был поднят вопрос о создании рабочей группы, а также поднимался вопрос о появлении плавучей заправочной станции, формировании новых яхтенных маршрутов и клубов.

Беглов согласился с Морским советом, отметив, что необходимо уделить достаточно внимания обеспечению безопасности тренировочных зон, где будут готовиться яхтсмены. Правительство Северной столицы считает, что развитие этого вида туризма является перспективным для Санкт-Петербурга.