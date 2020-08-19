Финляндия закрывает границы для 10 стран

Глава финского, МВД Мария Охисало, сообщает, что ограничения по въезду в страну и контроль на внутри Шенгенской зоны по внутренним границам снова заработает. Однако данные ограничения распространяются только на определенные страны: Норвегия, Дания, Исландия Германия, Греция и Мальта, а также это касается Ирландии, Сан-Марино, Кипра и Японии.

При этом министр признает, что условия для въезда в Финляндию можно считать самыми жесткими в Европе.

Многие петербуржцы огорчены, что для жителей России ограничения на пересечение границ Финляндии действуют до 8 сентября. Будут ли этот запрет вновь продлен пока не сообщают.