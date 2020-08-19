В очередной раз Пулково отменил авиарейсы

Сегодня, 19 августа, в Санкт-Петербурге отменили 15 авиарейсов. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта Пулково. Среди отменённых рейсов были рейсы в Салехард и Москву. Также были отменены вылеты в Ригу, Париж и Кишинев и сразу пять рейсов в Анталью.

За последний месяц наблюдается печальная статистика. Рейсы внутри России и за её пределы всё чаще стали отменяться. Так, 18 и 17 августа были отменены 26 рейсов, 16 августа отменили 22 рейса, 15 и 14 августа отменено по 12 рейсов.

Напомним, что петербургский аэропорт планирует создать собственную IT-экосистему. Для её создания стартуют 16 проектов в области цифровой трансформации. Среди них 4 проекта разработаны самим Пулково.