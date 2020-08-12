Казахстан планирует возобновить авиасообщение с Россией уже в августе

С 17 августа власти Казахстана планируют возобновить авиасообщение сразу с 7 странами, в их число входит и Россия. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Казахстан.

В сообщении говорится, что уже с 17 августа 2020 года международные полёты будут поэтапно налажены. Первые снятия ограничений касаются следующих государств: Объединённые Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украину и Россия.

Это решение власти Казахстана приняли, приняв во внимание рекомендации Минздрава Казахстана и межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Также говорится, что перечисленные страны поддерживают возобновление авиасообщения, однако со стороны России требуется ответное разрешение для перелетов.