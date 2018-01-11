В четверг, 11 января, стартовала распродажа билетов на автобусы Lux Express. Билеты на международные направления можно приобрести за полцены. Скидки на места в автобусах по Эстонии достигают 70%.

Распродажа продлится до 17 января. Она распространяется на поездки с 22 января по 31 марта. Некоторые даты, такие как праздничные и предпраздничные дни, не участвуют в акции.

Lux Express Group – крупнейший оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в десяти странах. Основные направления работы – Петербург, Таллинн, Рига, Вильнюс и Варшава.

