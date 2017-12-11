Путин выразил готовность возобновить авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси выразил готовность возобновить авиасообщение между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола. Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Касаемо аэропортов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, то они не готовы принимать воздушные судна из России, так как не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.