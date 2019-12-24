  • 24 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 21:23 61.9988  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 21:23 68.7247  
Нефть($) 24.12.2019 67.12 +0.84
Нефть(p) 24.12.2019 4188.76 +44.38

Старинные избы, церкви и русская культура: шесть этнопарков Петербурга и окрестностей

Автор:


© Фото: Instagram / @followmeawaytravel

Темы дня

Собрали самобытные и уединённые места, где можно познакомиться с древней архитектурой. Вперёд на свежий воздух!

Парковый комплекс «Усадьба Богословка»

 

Старинная деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы – настоящее сокровище, отличный пример деревянного зодчества. Она была воздвигнута в 1708 году, как гласит легенда, по проекту самого Петра I.

Первоначальная церковь сгорела спустя 155 лет. И в начале 2000-х годов её точную копию возвели в парковом комплексе «Усадьба в Богословке», в котором бережно воссоздана старинная древнерусская архитектура.

В цокольном этаже храма находится православная воскресная школа для детей. А сам парк является одним из самых известных в России.

Официальный сайт

Где: Невский лесопарк
Фото: Instagram / @im_drag, @_anna_akhtyamova_
 

Русская деревня «Шуваловка»

 

Настоящая русская деревенька, а точнее – целый комплекс стилизованных построек, расположенный под Петербургом. Развлечений здесь масса: деревянная изба, кузница, гончарная мастерская, несколько ресторанов национальной кухни, стойбище для животных, жилище Бабы-яги.

Сюда можно приехать и с детьми: им тоже будет интересно. «Шуваловка» отлично подойдёт для празднования свадьбы, корпоратива или необычного дня рождения.

Где: Санкт-Петербургское шоссе, 111

Официальный сайт

Фото: vk.com/shuvalovka
 

Музей «Витославлицы»

 

Новгородский музей народного деревянного зодчества, на месте которого с 12 по 18 век было село. Расположен памятник культуры под Новгородом с 1960-х годов.

Здания сюда привозили со всех концов России. Первым делом – старинную церковь Успения Богоматери из деревни Курицко рядом с озером Ильмень.

Сейчас музей под открытым небом включает в себя древнейшие в стране деревянные архитектурные памятники 16 века, а также жилые и производственные постройки 18–19 веков.

Официальный сайт

Где: Новгородская область
Фото: Instagram / @seninaanna, @duraleva_galina
 

Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина»

 

Тони – это места, где ловят рыбу, нечто вроде временных деревень, где рыбаки от поморов занимаются своим промыслом. Большинство из них так и канули в лету. А в «Тетрине» есть и музей под открытым небом, и турбаза. И можно в спокойной и комфортной обстановке взглянуть на то, как работают самые северные жители России.

Страница во «ВКонтакте» 

Где: посёлок Умба

Фото: vk.com/tetrina
 

Музей-заповедник «Кижи» или Кижский погост

 

Самый органичный памятник русского деревянного зодчества и главный этнопарк в России, который обычно не принято так называть. Это удивительное и духовное место, куда, например, в 1867 году приезжал академик архитектуры Лев Даль. На острове Кижи побывали Иван Билибин, Игорь Грабарь и Михаил Красовский. Билибин писал: «Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. ...Что за зодчий был, который строил такие церкви!»

Свою известность Кижи завоевали ближе к 20 веку. Тогда начали издавать открытки с видами Кижского погоста, а в 1911 году картина художника Шлуглейта «На далёком Севере» с изображением Кижского погоста купил император Николай II.

Самая известная из местных достопримечательностей – церковь Преображения Господня, заложенная в 1714 году и увенчанная 23 главами. Здесь хранятся 102 иконы в иконостасе. Именно этот храм изображают на большинстве современных открыток.

Рядом стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, заложенная в 17 веке (в 18 веке её перестраивали после пожара). Есть тут и знаменитая шатровая колокольня, построенная в 1860-е годы. Кстати, весь комплекс состоит из местных, а не привозных сооружений.

Официальный сайт

Где: остров Кижи на Онежском озере
Фото: Instagram / @kizhi_museum
 

Деревня Верхние Мандроги

 

Деревня была основана на удачном месте в то время, когда река Свирь была частью важного водного торгового пути. Своим названием она обязана своенравной реке: «Мандроги» в переводе с вепсского означает «пороги».

В допетровскую эпоху здесь производили железо, добывали гранит, торговали. А во время Великой Отечественной войны Мандроги сгорели. Обитателям 29 дворов пришлось искать новый дом в соседних поселениях.

Жизнь в этих землях снова закипела в 1950-х годах. В Мандрогах организовали рабочий посёлок. Реанимировали деревню в конце 1990-х с целью возвращения русских национальных традиций и привлекательности отечественного турпрома.

Все здания в современной деревне – новострой. Но это не мешает им отлично сочетаться с окружающими живописными ландшафтами. Интересно и то, что местные жители чтут традиции и особое внимание уделяют ремёслам: кузнечному делу, кружевоплетению, резьбе по дереву. 

Сегодня любой турист может приехать сюда, чтобы полюбоваться резными украшениями дворов современного музея деревянного зодчества под открытым небом и проникнуться атмосферой прошлого.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область 
Фото: Instagram / @anna_lysyakova, @mrs.navolotskaia
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.12.19
    Свердловская область признана самой спортивной
    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram