Старинные избы, церкви и русская культура: шесть этнопарков Петербурга и окрестностей

Парковый комплекс «Усадьба Богословка»

Старинная деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы – настоящее сокровище, отличный пример деревянного зодчества. Она была воздвигнута в 1708 году, как гласит легенда, по проекту самого Петра I.

Первоначальная церковь сгорела спустя 155 лет. И в начале 2000-х годов её точную копию возвели в парковом комплексе «Усадьба в Богословке», в котором бережно воссоздана старинная древнерусская архитектура.

В цокольном этаже храма находится православная воскресная школа для детей. А сам парк является одним из самых известных в России.

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Где: Невский лесопарк

Фото: Instagram / @im_drag, @_anna_akhtyamova_

Русская деревня «Шуваловка»

Настоящая русская деревенька, а точнее – целый комплекс стилизованных построек, расположенный под Петербургом. Развлечений здесь масса: деревянная изба, кузница, гончарная мастерская, несколько ресторанов национальной кухни, стойбище для животных, жилище Бабы-яги.

Сюда можно приехать и с детьми: им тоже будет интересно. «Шуваловка» отлично подойдёт для празднования свадьбы, корпоратива или необычного дня рождения.

Где: Санкт-Петербургское шоссе, 111

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Фото: vk.com/shuvalovka

Музей «Витославлицы»

Новгородский музей народного деревянного зодчества, на месте которого с 12 по 18 век было село. Расположен памятник культуры под Новгородом с 1960-х годов.

Здания сюда привозили со всех концов России. Первым делом – старинную церковь Успения Богоматери из деревни Курицко рядом с озером Ильмень.

Сейчас музей под открытым небом включает в себя древнейшие в стране деревянные архитектурные памятники 16 века, а также жилые и производственные постройки 18–19 веков.

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Где: Новгородская область

Фото: Instagram / @seninaanna, @duraleva_galina

Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина»

Тони – это места, где ловят рыбу, нечто вроде временных деревень, где рыбаки от поморов занимаются своим промыслом. Большинство из них так и канули в лету. А в «Тетрине» есть и музей под открытым небом, и турбаза. И можно в спокойной и комфортной обстановке взглянуть на то, как работают самые северные жители России.

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Где: посёлок Умба

Фото: vk.com/tetrina

Музей-заповедник «Кижи» или Кижский погост

Самый органичный памятник русского деревянного зодчества и главный этнопарк в России, который обычно не принято так называть. Это удивительное и духовное место, куда, например, в 1867 году приезжал академик архитектуры Лев Даль. На острове Кижи побывали Иван Билибин, Игорь Грабарь и Михаил Красовский. Билибин писал: «Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. ...Что за зодчий был, который строил такие церкви!»

Свою известность Кижи завоевали ближе к 20 веку. Тогда начали издавать открытки с видами Кижского погоста, а в 1911 году картина художника Шлуглейта «На далёком Севере» с изображением Кижского погоста купил император Николай II.

Самая известная из местных достопримечательностей – церковь Преображения Господня, заложенная в 1714 году и увенчанная 23 главами. Здесь хранятся 102 иконы в иконостасе. Именно этот храм изображают на большинстве современных открыток.

Рядом стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, заложенная в 17 веке (в 18 веке её перестраивали после пожара). Есть тут и знаменитая шатровая колокольня, построенная в 1860-е годы. Кстати, весь комплекс состоит из местных, а не привозных сооружений.

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Где: остров Кижи на Онежском озере

Фото: Instagram / @kizhi_museum

Деревня Верхние Мандроги

Деревня была основана на удачном месте в то время, когда река Свирь была частью важного водного торгового пути. Своим названием она обязана своенравной реке: «Мандроги» в переводе с вепсского означает «пороги».

В допетровскую эпоху здесь производили железо, добывали гранит, торговали. А во время Великой Отечественной войны Мандроги сгорели. Обитателям 29 дворов пришлось искать новый дом в соседних поселениях.

Жизнь в этих землях снова закипела в 1950-х годах. В Мандрогах организовали рабочий посёлок. Реанимировали деревню в конце 1990-х с целью возвращения русских национальных традиций и привлекательности отечественного турпрома.

Все здания в современной деревне – новострой. Но это не мешает им отлично сочетаться с окружающими живописными ландшафтами. Интересно и то, что местные жители чтут традиции и особое внимание уделяют ремёслам: кузнечному делу, кружевоплетению, резьбе по дереву.

Сегодня любой турист может приехать сюда, чтобы полюбоваться резными украшениями дворов современного музея деревянного зодчества под открытым небом и проникнуться атмосферой прошлого.

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Где: Ленинградская область

Фото: Instagram / @anna_lysyakova, @mrs.navolotskaia