Красивые места в Ленобласти, до которых можно добраться на машине

Токсовский зубровник

В 1974 году из Ленинградского зоопарка сюда были привезены два зубра: самец Малыш и самка Лира. Спустя два года родился зубренок Лима. В середине 1980-х в Токсово жили сразу 16 особей. По данным на 1 июля 2018 года, в парке проживает пять зубробизонов.

Сам питомник нуждается в новой территории, так как за 40 лет лесной участок лишился деревьев (зубры точат об них рога). Вокруг заповедника возведен своеобразный парк развлечений с туристской тропой, небольшими аттракционами, мини-зоопарком и лошадьми.

Посмотреть на представителей Красной книги можно в любой день с 10:00 до 19:00. Вход в парк бесплатный.

Как добраться: по Токсовскому шоссе до поселка Токсово, далее свернуть на улицу Дорожников. Затем доехать до железнодорожного переезда. Через 4 километра после него покажется вывеска «Зубровник». Далее по грунтовой дорожке вы доедете до парка.

Фото: Instagram / @kassandra_russ

Саблинские пещеры

В 40 километрах от Петербурга находится село Ульяновка, окрестности которого пестрят впечатляющими природными достопримечательностями. Здесь на 328 гектарах расположились два водопада на реках Тосна и Саблинка, каньоны этих рек, подземные озера, пещеры искусственного происхождения, легендарное место стоянки Александра Невского.

До конца 18 века здесь в промышленных масштабах добывался белый кварцевый песок, который необходим для производства стекла. Со временем природа «навела порядок» и единый массив разработки был разделен на четыре крупные и семь малых пещер. Самая интересная – пещера «Левобережная».

Как добраться: по Московскому шоссе из города, затем поворот налево по указателю «Ульяновка». Далее нужно ехать по указателям «Саблинский заповедник».

Фото: группа «Саблино. Саблинские пещеры» во «ВКонтакте»

Ладожские шхеры

Невероятное зрелище, которое открывается у северо-западного побережья Ладожского озера – один из ближайших к Петербургу памятников природы, напоминающий норвежские фьорды.

Ладожские шхеры представляют собой скопление крупных и мелких островов со множеством проливов и заливов. Высота обрывов береговой линии кое-где достигает 30-40 метров, а некоторые острова возвышаются над водой на 60-70 метров. Их покрывает многолетний мох и украшают разнообразные хвойные.

Среди южных островов выделяется большой остров Кильпола, отделенный от материка проливом. В самой узкой его части перекинут деревянный мост. Над небольшой бухтой в южной части озера возвышается скальная стенка – излюбленное место тренировок лыжников и начинающих скалолазов. Дальше на север скалы все выше, а островов все больше. Кое-где на островах встречаются внутренние озера. На острове Путсаари в глубокой бухте сохранился Свято-Сергиевский скит Валаамского монастыря.

Как добраться: по Приозерскому шоссе до Приозерска. Далее выехать на улицу Суворова и двигаться через поселок Сторожевое. Дорога выведет к Ладожскому озеру. Далее можно взять напрокат лодку на пристанях в поселке Берёзово или сделать небольшой крюк через Республику Карелию, чтобы попасть к деревянному мосту на остров Кильпола. Для этого от Берёзово необходимо доехать до деревни Тиурула. Главная деревенская дорога через 1,5 километра приведет к нужному мосту.

Фото: vsyako.net

Линдуловская роща

В Выборгском районе Ленинградской области находится старейшая в Европе лиственничная роща. Она занимает практически тысячу гектаров на берегу реки Линдуловки. Роща была заложена по приказу Петра I. Здесь выращивался корабельный лес для Кронштадтской верфи.

В роще можно встретить не только лиственницу, но также кедр, сосну, ель, пихту, ясень, ольху, дуб и ильм. Здесь можно обнаружить огромное количество крупных муравейников, высота некоторых из них достигает двух метров.

Как добраться: по Приморскому шоссе, минуя Сестрорецк и Зеленогорск, нужно следовать к поселку Молодёжное. Там покажется указатель «Линдуловский заказник», от него – по грунтовой дороге до входа в рощу.

Фото: pikabu.ru

Маяк Толбухин

Над искусственным островом около Кронштадта возвышается один из самых старых маяков России. Его история началась с эскиза, нарисованного Петром I. Император приложил к рисунку записку: «Прочее дается на волю архитектору». Своим именем маяк обязан первому коменданту крепости Кроншлот – полковнику Федору Толбухину.

В 1719 году на острове, расположенном к западу от Котлина, возвели деревянную конструкцию, увенчал которую огромный фонарь – это и был некий прототип будущего каменного маяка. В сентябре 1810 года дерево сменил камень. Рядом с башней возвели караульный дом и баню, а в 1833 году достроили второй этаж, соединенный с маяком.

В начале 20 века в гидрографическое управление стали поступать письма с просьбами перекрасить маяк. В профиль маяк белого цвета напоминал мореплавателям парусник. Просьбы удовлетворять не стали, объяснив это тем, что маяк похож на парусник лишь при определенном освещении, которое возникает очень редко. В 1867 году у маяка появился диоптрический аппарат, а в 1970-м построили причал и укрепили остров бетонными плитами.

Маяк работает и в настоящее время. Его огонь виден на 19 морских миль (около 35 километров). Он является началом Большого Кронштадтского рейда, ведущего в порты Кронштадта и Петербурга.

К маяку ходят экскурсионные катера из Кронштадта, которые проплывают вблизи острова, но не швартуются у берега. Стоит помнить, что все действующие маяки находятся в военном ведомстве и туристам в проходе на территорию может быть отказано.

Как добраться: необходимо свернуть с КАД на 15-м километре, на развязке с Кронштадтским шоссе. Далее, двигаясь по шоссе в противоположную от Кронштадта сторону, доехать до форта Риф, находящегося в свободном доступе. Оттуда и можно посмотреть на легендарное сооружение.

Фото: Instagram / @graff_martyshkin