«Яндекс» посчитал, куда чаще всего ездили петербуржцы в 2018 году

В 2018 году петербуржцы чаще всего искали «билет в Москву на поезде» и «в Симферополь на самолете». Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс. Путешествия».

В пятерку лидеров среди железнодорожных маршрутов вошли Москва, Сочи, Выборг, Нижний Новгород и Псков. Среди воздушного транспорта в первой пятерке: Симферополь, Москва, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Самым популярным регионом для путешествий в 2018 году был Краснодарский край – пользователи сервиса искали там гостиницы чаще, чем в Москве или турецкой провинции Анталье. Если брать в расчет только города, первое место заняла Москва, опередив Петербург и Казань.

По данным сервиса, в среднем за год цены на ЖД билеты снизились на 1,5%.

Самый дешевый билет стоил 44 рубля – за столько можно было доехать на электричке от станции Обнинское до Малоярославца. Самый дорогой – бизнес-класс «Сапсана» за 32 694 рубля. Самая дорогая поездка на поезде обошлась пользователю сервиса в 62376 рублей – за места в спальном вагоне поезда из Сургута в Москву.

Самый дешевый билет на самолет стоил 499 рублей – за перелет из Москвы в Калугу весной и летом. Самый дорогой билет на самолет стоил 65007 рублей – за перелет из Москвы во Владивосток.