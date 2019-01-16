Билеты на вечерние «Сапсаны» между Петербургом и Москвой по сниженной цене поступили в продажу

В интернете и кассах дальнего следования поступили в продажу билеты на вечерние «Сапсаны» между Петербургом и Москвой по фиксированным сниженным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Билеты продаются на поезда, отправляющиеся в период с 16 января по 28 февраля. Стоимость зависит от класса обслуживания и категории места в поездах № 779 и № 780.

Самые дешевые билеты – в базовом классе. Они стоят от 2,4 тыс. рублей. В экономическом классе цена начинается от 2501 рубля, в «эконом+» – от 2859 рублей.

Проезд в вагоне-бистро обойдется как минимум в 4535 рублей, в бизнес-классе – в 5246 рублей, в первом классе – в 10 132 рубля.