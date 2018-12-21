«Победа» предложила бесплатные места пассажирам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Авиакомпания «Победа» предоставит возможность бесплатного полета для пассажиров в костюмах Деда Мороза или Снегурочки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Праздничная акция будет действовать с 25 декабря по 10 января. Воспользоваться можно любым маршрутом при наличии свободных мест.

В «Победе» отметили, что в костюме сказочного персонажа нужно подойти на стойку регистрации и попросить предоставить бесплатный билет. Если к концу регистрации останутся места, то пассажира пустят на борт.

Снимать костюм нельзя до приземления в аэропорту назначения. Наряд не должен пачкаться, блестки и стразы не должны осыпаться. Для участия в акции подойдут костюмы, выполненные по стандарту персонажей русских сказок. Обязательное условие – наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки.

«Все знают, что рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% клиентов не приходит, поэтому шансы улететь Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны. В прошлом году бесплатно мы перевезли 385 Дедов Морозов и Снегурочек», – заявил гендиректор компании Андрей Калмыков.