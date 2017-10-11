Ценовые тиски: помешает ли отелям Петербурга ограничения расценок за номера в 2020 году

В среду, 11 октября, стало известно, что правительство России разработало законопроект об ограничение стоимости номеров гостиниц Петербурга на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Для тех, кто не в курсе: футбольная эпопея в Северной столицы РФ не завершится с окончанием ЧМ-2018 – еще через два года Петербург примет четыре матча юбилейного состязания лучших команд мира. Евро-2020 станет первым континентальным первенством под эгидой UEFA, когда матчи пройдут сразу в 12 странах. Так UEFA отметит 60-ю годовщину с момента проведения первого Кубка Европы.

Отели Петербурга, которые не станут придерживаться установленных государством максимальных цен и завысят их, могут быть оштрафованы и даже лишиться лицензии, приводит РБК слова гендиректора УК "РосинвестОтель" Кирилла Иртюга.

Опыт Сочи: 14 тыс. рублей за номер "люкс"

Это не первый раз, когда государство решает регулировать цены в гостиницах. Так, в декабре 2012-го были установлены максимальные цены на проживание в отелях Сочи во время проведения там Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Фиксированные цены в отелях были одной из гарантий российской стороны Международному олимпийскому комитету еще в период заявочной кампании.

Фото: roza-khutor-hotels.ru

В итоге цены выглядели несколько странно: номер категории "люкс" стал стоить 13,9 тыс. рублей за ночь, хотя раньше его стоимость могла составить и 150 тыс. рублей. В однозвездной гостинице максимальная цена номера при одном размещении составляла и вовсе 2,9 тыс. рублей за ночь.

Спустя несколько лет правительство одумалось: к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года минимальные цены номеров гостиниц Сочи заметно подросли. В итоге в 2018 году предельно допустимая цена одного номера "люкс" в отеле "пять звезд" составит уже 30,5 тыс. рублей за ночь, при этом отдельно оговариваются расценки для сьютов и апартаментов — 85 тыс. рублей. В однозвездной гостинице цена одна номера определена в 3,4 тыс. рублей.

При этом в пересчете на доллары расценки не выросли, а остались на уровне 2012 года.

Чего боятся?

В 2010 году в Петербурге уже отмечался резкий всплеск стоимости номеров в гостиницах. Это было связано с ежегодным Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), который проходил в середине июня. По данным УФАС, гостиницы города повысили цены на проживание в дни форума на 30% - 800%.

Тогда антимонопольщики назвали это выкручиванием рук тем людям, которые в силу своего статуса не могут проигнорировать ПМЭФ. Впрочем, суд не разделил эту точку зрения и УФАС не удалось законодательно доказать свою позицию.

Фото: ТАСС

Впрочем, в 2017 году ситуация изменилась – цены на номер в дни Форума поднялись в среднем лишь на 15-20% по сравнению с прошлогодними тарифами на этот период. При этом ожидания отельеров на остаток сезона были уже не столь радостные, как в прошлом году. Одна из причин - на Кубок конфедераций не приехало такое количество гостей, как ожидалось ранее.

"Не надо паники"

Могут ли ограничения правительства помешать владельцам гостиниц заработать? В петербургском УФАС не спешат давать оценку инициативе правительства – закон еще не принят. При этом в антимонопольном ведомстве "Санкт-Петербург.ру" уточнили, что готовы подробно разобраться в ситуации, если к ним обратятся с жалобой на такие ограничения представители гостиничного бизнеса.

Впрочем, как рассказал "Санкт-Петербург.ру" владелец и генеральный менеджер гостиницы "Гельвеция" Юнис Теймурханлы, повода для паники нет. "Цены установлены разумные. В Петербурге они самые высокие – выше, чем в Москве, что обусловлено повышенным спросом в туристический сезон", - заявил он.

Фото: thehermitagehotel.ru

Представитель гостиничного бизнеса также пояснил, что нет ничего экстраординарного в новости о желании правительства регулировать цены – подобный ценовой предел на время ЧМ-2018 был введен еще два года назад и устроил большинство владельцев гостиниц. Если в 2020 он останется на том же уровне, то отели Петербурга смогут обеспечить себе высокий доход, считает Теймурханлы. Он также предположил, что ценовой предел рано или поздно появится и на время проведения ПМЭФ.

Как сообщалось ранее, в Петербурге максимальные расценки в 2018 году действительно будут выше, чем в Москве. Например, стоимость номера "люкс" в пятизвездном отеле Северной столицы ограничена отметкой в 423 тыс. рублей за одну ночь, а в Москве — 250 тыс. рублей.