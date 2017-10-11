В Петербурге ограничат расценки на отели в 2020 году

Правительство РФ планирует регулировать цены на проживание в гостиницах Северной столицы во время проведения в городе матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, говорится в законопроекте, который подготовил Минспортом, передает РБК.

Евро-2020 станет первым континентальным первенством UEFA, в рамках которого матчи пройдут в 12 странах. Таким образом, UEFA хочет отметить 60-ю годовщину с момента проведения первого Кубка Европы. Одним из городов, в котором пройдет три матча группового этапа и один четвертьфинал, станет Петербург.

В декабре 2012 года в РФ уже устанавливали максимальные цены на проживание в отелях – это коснулось Сочи, где проводились Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года. Так, максимальная стоимость одного номера категории «люкс» в пятизвездном отеле была установлена на уровне в 13,9 тыс. рублей за ночь. В однозвездной гостинице максимальная цена номера при одном размещении составляла 2,9 тыс. рублей за ночь. Прежде номер в самой дорогой гостинице Сочи, «Родине», в конце 2012 года достигал 157 тыс. рулей за ночь. В трехзвездной «Жемчужине» цены также были значительно выше— 17,3 тыс. рублей.



Сейчас рынок качественных гостиниц Северной столицы России насчитывает свыше 9,5 тыс. номеров, заявляют в консалтинговой компании JLL. Средняя загрузка за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 1,8%, до 50,5%. При этом средняя цена номера выросла на 14,7%, до 6,4 тыс. рублей.