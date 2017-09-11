Петербург стал лидером для путешествий по России в бархатный сезон

Северная столица России возглавила рейтинг городов страны для путешествий в бархатный сезон в сентябре этого года. Исследованиями занималось аналитическое агентство ТурСтат.

Следом за Петербургом идут Москва, Казань, Ярославль, Калининград, Владимир, Нижний Новгород, Кострома, Самара и Иркутск.

Рейтинг был составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования, исключая курортные города.

По данным исследования, в город на Неве в бархатный сезон бронируют в среднем на пять дней и тратят на проживание 3,2 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, в столицу России приезжают осенью в среднем на 3,5 дня и тратят 3,4 тыся.рублей в сутки. В Казань - на три дня (3,1 тыс. рублей), в Ярославль – на один день (2,9 тыс. рублей). Самым недорогим городом для поездок из первой десятки оказался Нижний Новгород - 2,6 тыс. рублей в сутки.

Среди самых популярных российских курортов в бархатный сезон лидируют Сочи, Ялта и Анапа. Самые популярные зарубежные курортные направления - Турция, Греция и Испания.