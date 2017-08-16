Названы лучшие для проживания города мира

Седьмой год подряд рейтинг лучших городов мира для жизни возглавляет австралийский Мельбурн. Ежегодный топ-140 городов мира от Economist Intelligence Unit составляется на основе показателей уровня жизни, инфраструктуры, здравоохранения, образования и окружающей среды.

На этот раз Мельбурн набрал 97,5 из 100 баллов. Второе место у Вены (97,4 балла) и Ванкувера (97,3 балла). При этом тройка лучших городов мира не поменялась с прошлого года.

В десятку также вошли Торонто и Калгари (Канада), Аделаида и Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).

В этом спсике Петербург обогнал Москву. Северная столица находится на 76-м месте, Москва - на 80-м. При этом столица России вошла в пятерку городов, сильнее всего сдавших позиции за последние пять лет.

Перчень из 140 лучших городов планеты завершает столица Сирии Дамаск с рейтингом около 30 баллов, чуть выше - Лагос (Нигерия, 36 баллов) и Триполи (Ливия, 36,6 балла).