Из Петербурга без ночевки: самые интересные однодневные туры

Нарва

Доехать до этого эстонского города можно быстрее, чем до российско-финской границы. А граница преодолевается чаще всего гораздо быстрее. Пограничный пункт расположен на мосту, который соединяет берега реки Нарвы, протекающей между российским Ивангородом и эстонским городом.

Провести один день здесь можно по-разному. Желающие купить вкусные сыры и другие продукты могут посетить торговые центры «Maxima XX», «Astri», и «FAMA», в которых также можно приобрести одежду и другие товары с учетом выплаты Tax free или Invois. Те, кому не так интересен шопинг, могут отправиться в нарвский замок, который находится на берегу одноименной реки. И для тех, и для других однодневный тур подготовил небольшую обзорную автобусную экскурсию.

Знатоки советуют приезжать в Нарву в последние три дня месяца – в многочисленных магазинах «секонд-хэнд» в эти дни действуют сумасшедшие скидки – любой товар по 50 центов.

Фото: Анатолий Мигов - LiveJournal

Стоимость тура: 800-850 рублей

Подробности здесь.

Раквере

Еще один однодневный тур в Эстонию можно совершить в старинный город Раквере.

Главная достопримечательность этого городка - развалины старинного орденского замка, который начали строить датчане. Через Раквере прошли все завоеватели, которые были когда-то на этой земле. В 1605 году поляки, завладевшие замком во время Польско-Шведской войны, подорвали его. С тех пор, уже 400 лет, он так и стоит в руинах.

Тур предполагает экскурсию и по самому городу, можно будет узнать его историю, а также увидеть церковь Святой Катарины.

Фото: http://kon-tour.ru

Стоимость тура: 1500 рублей

Более подробная информация о утре доступна по ссылке.

Мраморный карьер

На один день можно съездить в Карелию. В таком случае появляется отличная возможность познакомиться с крепостью Корела. Она была построена жителями Новгорода в 1310 году на Замковом острове. Также ценители архитектуры оценят заброшенную Лютеранскую Кирху в небольшом карельском городке Лахденпохья.

Любители насладиться природой откроют для себя водопад Ахвенкоски и, конечно же, легендарный мраморный карьер Рускеала. Это излюбленное место туристов. Самые смелые могут испытать свои нервы тарзанкой.

Не обойдется и без магазинов, где можно продегустировать и приобрести копченую рыбу.

Фото: SOC-LIFE.RU

Стоимость тура: от 1990 урблей

Подробности можно узнать здесь.

Верхние Мандроги

На первый взгляд идея однодневного утра в деревню может показаться странной. Но только не в Верхние Мандроги, которая находится в Подпорожском районе Ленинградской области.

Первые поселения появились здесь в древности, во времена вепсов. Они обслуживали торговый путь, проходивший по реке Свирь. Зажиточной деревня стала еще в допетровскую эпоху, до открытия морского балтийского пути. Здесь производили железо, добывали гранит, строили корабли, торговали.

В теплое время годы туристов ждет осмотр построек деревни, рассказ об истории и возрождении поселения, посещение ремесленной слободы и, конечно же, посещение уникального Музея водки, что немаловажно, с дегустацией. Также гостей деревни ожидает переправа через Петкелев ручей на сказочном пароме и посещение минилазарета для диких животных.

Фото: yarkotur.ru

Стоимость тура: 1990 рублей

Подробности можно узнать по ссылке.

Тихвин

Еще один интересный однодневный тур в Ленобласть – город Тихвин. Подойдет он больше всего для любителей истории. Можно узнать судьбы жен Ивана Грозного и арапа Петра Великого, княжны Юсуповой, Екатерины II, писательницы Тэффи и еще многих исторических личностей, чья жизнь связана с Тихвином.

Появится шанс увидеть Тихвинскую икону Божией Матери в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре, побывать в Введенском женском монастыре и в доме, где родился великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Фото: well-spb.ru

Стоимость тура: от 1990 рублей

Подробнее о туре здесь.

Великий Новгород

Вишенка на торте нашей подборки однодневных туров – Великий Новгород. Это один из немногих старейших городов России, который не был захвачен монголо-татарами, поэтому там сохранились памятники домонгольского периода.

Главной историко-архитектурной достопримечательностью Великого Новгорода является Новгородский кремль или Детинец, располагающийся на возвышенном берегу реки Волхов на древнем пути из варяг в греки. Самое значительное сооружение кремля – храм Святой Софии – самый древний православный храм, который сохранился в России, построенный в ХI веке. Храм этот действующий.

На центральной площади можно увидеть памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862 году, – тот самый, что мы могли когда-то видеть на купюре в пять рублей.

Фото: Рубцов - LiveJournal

Стоимость тура: 1150-1550 рублей

Подробнее об однодневном утре в Великий Новгород можно узнать здесь.