Число желающих увидеть «Золотое кольцо России» растет на 20% в год

Поток туристов, которые хотят увидеть «Золотое кольцо России», три года подряд растет на 15–20%, сообщают «Аргументы недели». В этом году маршрут отмечает свое 50-летие.

Ассоциация туроператоров России отмечает существенный рост спроса на весенние каникулярные туры – от 25 до 40%. Наибольший рост бронирований показывают групповые и сборные экскурсионные туры, а «Золотое кольцо» на втором месте после Петербурга.

Но есть подозрение, что реальный рост меньше. По словам председателя Российской ассоциации агентств делового туризма Вадима Зеленского, около 23% поездок по «Золотому кольцу» сегодня приходится на деловой туризм.

Положительную динамику показывает и рост инфраструктуры некоторых городов «Золотого кольца». Так, по данным Агентства по туризму Ярославской области, в 2015 году по сравнению с 2014 годом почти на 25% выросли все основные показатели (количество гостиниц, туристов, музеев, маршрутов).

История маршрута началась в ноябре 1967 года, когда журналист Юрий Бычков начал публиковать в газете «Советская культура» серию очерков о древнерусских городах под рубрикой «Золотое кольцо». На волне этих публикаций наиболее популярными стали двухдневные туры с ночевкой во Владимире или Ярославле.