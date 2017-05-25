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Число желающих увидеть «Золотое кольцо России» растет на 20% в год

Автор:

Ярославль
© Фото: zolkoltso.ru

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В 2017 году этот маршрут отмечает свое 50-летие.

Поток туристов, которые хотят увидеть «Золотое кольцо России», три года подряд растет на 15–20%, сообщают «Аргументы недели». В этом году маршрут отмечает свое 50-летие.

Ассоциация туроператоров России отмечает существенный рост спроса на весенние каникулярные туры – от 25 до 40%. Наибольший рост бронирований показывают групповые и сборные экскурсионные туры, а «Золотое кольцо» на втором месте после Петербурга.

Но есть подозрение, что реальный рост меньше. По словам председателя Российской ассоциации агентств делового туризма Вадима Зеленского, около 23% поездок по «Золотому кольцу» сегодня приходится на деловой туризм.

Положительную динамику показывает и рост инфраструктуры некоторых городов «Золотого кольца». Так, по данным Агентства по туризму Ярославской области, в 2015 году по сравнению с 2014 годом почти на 25% выросли все основные показатели (количество гостиниц, туристов, музеев, маршрутов).

История маршрута началась в ноябре 1967 года, когда журналист Юрий Бычков начал публиковать в газете «Советская культура» серию очерков о древнерусских городах под рубрикой «Золотое кольцо». На волне этих публикаций наиболее популярными стали двухдневные туры с ночевкой во Владимире или Ярославле.

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