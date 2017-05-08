На границе России и Финляндии образовалась большая пробка

На ожидание и прохождение паспортного контроля у желающих пересечь границу России и Финляндии на МАПП "Брусничное" ("Нуйямаа") уйдет не менее 1 часа 40 минут, передает портал granitsa-online.

Очевидцы сообщают, очередь из машин составляет полтора километра.

Намного быстрее границу можно пройти через МАПП "Светогорск" ("Иматра") и "Торфяновка" ("Ваалимаа"). Там время ожидания составляет 30-40 минут.