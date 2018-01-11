Синопскую набережную открыли для движения после реконструкции

В четверг, 11 января, реконструированную Синопскую набережную открыли для проезда, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ключевым этапом реконструкции было строительство транспортного тоннеля в районе пересечения набережной с Херсонской улицей. Он позволил автомобилистам, следующим в сторону проспекта Обуховской обороны, не пересекаться с потоками транспорта на мосту Александра Невского. Помимо прочего, нововведение позволило развести трамвайное и автомобильное движение по переправе. Теперь выделенная полоса для трамваев расположена чуть выше уровня проезжей части для машин.

Изменилась и схема движения по Синопской набережной. На мост теперь не повернуть налево с Амбарной улицы – заезд возможен после проезда по тоннелю под трамвайными путями. На мосту Александра Невского можно оказаться, повернув направо. Что касается пешеходов, то для них в районе поворота с проспекта Обуховской обороны на набережную Обводного канала сделали надземный переход.