СКА повел в серии с «Локомотивом» 2:0

В Петербурге прошли первые два матча полуфинала Западной конференции КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом». По итогу двух встреч констатировать можно две вещи: армейцы с берегов Невы наконец прибавили в командном взаимодействии, а еще СКА, кажется, решил организовать премьеру собственной версии «Мстителей».

Речь о предматчевом шоу: ко второму раунду плей-офф в Ледовом дворце показали шоу и блокбастер со спецэффектами – в общем, на «Марвел» можно и не ходить. В первой встрече зрителям явно не хватило заброшенных шайб – СКА оформил победу с минимальным счетом, Давид Рундблад забил на 48 минуте. Между тем не сказать, что было скучно: Ярославль вышел легконогим и заряженным, на старте гости были быстрее. Правда, несмотря на обилие моментов у ворот Магнуса Хелльберга, с подбором, обработкой шайбы и добиванием ярославцы не справлялись. СКА атаковал не менее остро, но вратарь ярославцев Александр Салак спасал положение и «тащил» в воротах.

К третьему периоду легкие ноги гостей закончились, а вот мощь хозяев при контактной игре никуда не делась. Во втором матче СКА стал команднее и крепче, а у «Локомотива» убавилось здоровой наглости, что для команды с молодым составом оказалось критично. Заходить в зону СКА Ярославлю стало сложнее, удавались лишь эпизодические индивидуальные проходы. СКА же, напротив, расставлялся в чужой зоне. В первом периоде команды обменялись шайбами, причем гостям, чтобы организовать гол, пришлось чуть не всей пятеркой залезть на пятак. У СКА отличился Михаил Мальцев, у «Локомотива» - Артур Каюмов после того, как Хелльберг не зафиксировал шайбу. Под занавес первой двадцати минутки Александр Елесин затеял драку с Наилем Якуповым, бой был короткий и яркий, после чего оба отправились остывать в штрафбоксы на 4 минуты. Во второй двадцатиминутке Ярославль не реализовал два большинства, после чего Брэндон Козун зачем-то сфолил на Романе Рукавишникове, жестко ударив армейца коленом. Козун получил большой штраф. К этому моменту счет уже был 2:1 в пользу хозяев (отличился Никита Гусев), в большинстве забили Ярно Коскиранта и Алексей Бывальцев. СКА продолжал давить, действия гостей становились все более хаотичными. Салака в воротах заменил Илья Коновалов – молодой ярославский вратарь, воспитанник клуба, почти «подвинувший» опытного чеха с позиции первого голкипера по ходу сезона.

На старте третьего периода Коновалову забросил Павел Дацюк, на 57-ой минуте – Виктор Тихонов. После матча тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальном признал, что команда «посыпалась» после голевой феерии СКА в большинстве и пообещал, что в Ярославле «Локомотив» будет забивать больше шайб. Илья Воробьев остался доволен отдачей СКА – и то правда, впервые за плей-офф армейцы выглядят очевидным фаворитами на льду. В Ярославль петербуржцы уезжают, ведя в серии со счетом 2:0.