Тренер S10.run Денис Васильев: Принцип «не навреди» должен действовать в первую очередь

– Когда вы начали заниматься бегом? То есть не профессионально, а просто пробежки? Почему решили выбрать для себя именно бег? В чём кайф именно бега?

– Бегаю я с детства. Точно даже не помню, со скольки лет. Моя мама мастер спорта СССР по радиопеленгации (военно-прикладной вид спорта, некогда популярный с союзе, Китае, странах восточной Европы и даже за океаном) брала меня с собой в лес на тренировки. Там гулял, играл с другими «детьми полка».

Ездили и на пробеги в СПб и области. Тогда шоссейные забеги не были так многочисленны и популярны, как сейчас. Помню, что моя первая награда – приз, как самому молодому участнику забега по Дороге жизни. Учился тогда во втором классе, пробежал, кажется, за 67 минут десятку. Где-то дома была грамота.

На одном из пробегов познакомились с компанией легкоатлетов. Так я попал в СДЮШОР «Буревестник» к тренеру Сергею Васильевичу Приходько. Мне повезло с тренером. Он не «душил» воспитанников нагрузкой в раннем возрасте, как это иногда случается. Потому интерес к спорту не угасал, а с возрастом только рос.

В 15 лет впервые выиграл первенство города в своей возрастной категории на дистанциях 800 и 1500 метров. Останавливаться не хотелось, появился азарт и желание, которое не угасло спустя столько лет.

– Когда начали полноценно тренироваться? И как пришли к тому, чтобы стать тренером?

– Полноценные серьёзные тренировки начались в 20 лет. Тогда я попал в группу к очень сильному специалисту – заслуженному тренеру России Валентину Евгеньевичу Шибаеву. Это был не только тренер, но и наставник в обычной жизни.

Наша спортивная группа с теплотой, ностальгией вспоминает те годы, когда довелось работать с этим замечательным человеком. Тогда я выполнил норматив мастера спорта на дистанциях 1500 и 5000 метров, несколько раз поднимался на пьедестал почёта первенств и чемпионатов страны.

Первые тренерские шаги начал делать в 2014 году. По приглашению своего товарища Тимофея Бережкова иногда начал проводить групповые тренировки в беговом клубе Nike СПб. С 2018 года работаю в СДЮШОР Выборгского района по лёгкой атлетике с юными спортсменами в паре с другом и коллегой Владимиром Пономарёвым.

– Сколько у вас сейчас постоянных учеников? Удобно ли вам заниматься с учениками онлайн?

– Работа онлайн имеет свои плюсы – можно работать в поездке или не выходя из дома. Но со своими учениками из Петербурга стараюсь держать контакт офлайн. Встречаемся на групповых тренировках, работаем над техникой, разбираем упражнения, чтобы в дальнейшем выполнять их в качестве домашнего задания.

Для учеников из других городов стараюсь записывать видеоматериалы. Но там не весь набор упражнений. В основном те, где техническую ошибку совершить сложно, так как работают ученики самостоятельно, без контроля тренера.

Фото: из личного архива

– Понятно, что для тренерства нужны специальные знания. Скажите, а какие человеческие качества нужны для того, чтобы быть хорошим тренером?

– Каждый спортсмен ищет наставника по своему характеру, темпераменту. Знаю ребят импульсивных. Они тренируются у специалистов со схожим характером. Есть и более флегматичные спокойные спортсмены. Они работают под началом специалистов, похожих во много на них.

Вообще, бег на выносливость предусматривает некую флегматичность и спокойствие в силу своей специфики. Видели ли вы взрывного резкого марафонца? Это больше присуще скоростно-силовым видам спорта. Такое наблюдение сделал за многие годы в лёгкой атлетике.

Если говорить в общих чертах, то, конечно, тренер должен обладать терпением, быть отзывчивым, прийти на помощь, поддержать ученика в трудную минуту. Будь то травма или другая житейская ситуация. Ученик должен чувствовать заинтересованность тренера в нём, веру в него. Обратная связь необходима. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. Тогда тандем тренер-ученик будет успешным независимо от уровня.

– Какие были трудности с учениками? Что для вас самое сложное в работе тренером?

– Если работать с желанием, верить в выбранное направление, то трудностей можно избежать. Самое сложное, на мой взгляд, было набраться терпения в работе. Первое время бывало, что не знал, как построить подготовку, что сделать с конкретным учеником, как пульсовые зоны его рассчитать.

Да, знаю, что делать на тренировках самому – свой организм уже чувствуешь, понимаешь. Знаешь, как тренируются бегуны твоего уровня и выше. Но вот что предложить новичку – тут теряешься.

Можно получить знания, но без опыта они не будут работать. Так что необходимо набраться терпения, анализировать свои тренировки, своих подопечных, знакомых, отклик организма на нагрузку, и всё это мотать на ус.

Частенько бывало, что со мной отказывались работать, когда узнавали, что придётся бегать на низком пульсе и темп будет очень медленным. Или я говорил, что подготовиться практически с нуля к горному трейлу за три месяца невозможно... Принцип «не навреди» должен действовать тут в первую очередь.

– Вы «подсадили» на S10 Challenges несколько своих учеников. За что вам нравятся челленджи? Почему челленджи важны для ваших учеников? Чем они полезны?

– Первое время я был далеко не в восторге от челленджей. Каждый раз новое задание, случайная дистанция. Это вносит смуту в общую картину подготовки. Но весной, когда были отменены все забеги, челленджи заменили контрольные тренировки, добавили чуть азарта, мотивации.

Потом, узнал, что трое учеников идут в топ-6 рейтинга, и уже решили сконцентрироваться на онлайн-забегах. У кого-то в регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятия. Челленджи тут здорово выручают, не дают расслабиться. Их плюс в том, что любой спортсмен независимо от уровня подготовки, пола, возраста может конкурировать с быстрыми атлетами. Важен лишь прогресс относительно самого себя.

– А чем полезны челленджи для тренеров?

– Для тренера челленджи – это иногда головная боль. Дистанции разные каждый раз. Приходится пораскинуть мозгами, чтобы недельный цикл подстроить под челленджи выходных и при этом выполнить необходимый объём работ под основной офлайн старт сезона (у многих есть и такой). Тренерам полезен челлендж, так как заставляет искать новые решения.

– Как вы считаете, это хорошая идея – сделать такой рейтинг бегунов?

– Рейтинг очень интересен. Именно его специфика – быстрый бегун, победивший в нескольких онлайн-забегах, может оказаться за бортом призёров общего рейтинга и уступить более возрастному, но стабильному бегуну.

Несомненно, это добавляет мотивации. Слова: «я любитель, бегаю для себя; куда мне состязаться с быстрыми атлетами!» больше не актуальны. Шансы есть у всех!