«Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» в групповом этапе Лиги Европы. Матч прошел на новом стадионе на Крестовском острове и завершился со счетом 3:1.

За сине-бело-голубых отличились Эмилиано Ригони (на первой минуте) и дважды Александр Кокорин (на 24 и 60 минутах). У испанцев единственный гол на 41-й минуте забил Диего Льоренте.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» возглавил группу L. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет в воскресенье, 1 октября, в рамках РФПЛ против «Анжи», игра состоится в Махачкале.