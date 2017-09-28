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«Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» в групповом этапе Лиги Европы

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© Фото: Instagram / @zenit_spb
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    Матч прошел на новом стадионе на Крестовском острове и завершился со счетом 3:1.

    «Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» в групповом этапе Лиги Европы. Матч прошел на новом стадионе на Крестовском острове и завершился со счетом 3:1.

    За сине-бело-голубых отличились Эмилиано Ригони (на первой минуте) и дважды Александр Кокорин (на 24 и 60 минутах). У испанцев единственный гол на 41-й минуте забил Диего Льоренте.

    Благодаря сегодняшней победе «Зенит» возглавил группу L. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет в воскресенье, 1 октября, в рамках РФПЛ против «Анжи», игра состоится в Махачкале.

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