СКА победил «Витязь» из Подольска в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3, однако «армейцы» впервые в сезоне потеряли очки.

Шайбы в составе СКА забросили Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей отличились Максим Афиногенов, Иван Яценко Александр Денежкин.

В серии буллитов у СКА удачные броски нанесли Никита Гусев и Павел Дацюк, у «Витязя» не забил никто.

В следующий раз подопечные Олега Знарка выйдут на лед против «Торпедо». Матч состоится на выезде 2 сентября.