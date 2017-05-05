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Нападающий СКА Шипачев перешел в клуб «Лас-Вегас»

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© Фото: Ярослав Неелов / РИА «Новости»

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Соглашение рассчитано на два года, зарплата хоккеиста в новом клубе составит 4,5 млн долларов.

Нападающий СКА Вадим Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два года, зарплата хоккеиста в новом клубе составит 4,5 млн долларов. «Вадим является плеймейкером высокого класса, который провел впечатляющую карьеру в КХЛ. Он выиграл два чемпионата КХЛ, был одним из лидеров лиги в споре бомбардиров, он также успешно выступает за сборную России на международном уровне. Мы верим, что он проявит себя в НХЛ», - сказал Макфи.

Шипачев выступал за СКА с 2013 года, с которым выиграл два Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. В текущем сезоне он провел за клуб 26 игр в регулярном чемпионате, набрав 38 (8+30) очков. В составе СКА Шипачев становился двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Сейчас хоккеист находится в Кельне в расположении сборной России, пишет ТАСС. В составе национальной команды Шипачев становился чемпионом мира в 2014 году, а также завоевывал серебро и бронзу мировых первенств.

Клуб «Лас-Вегас» был основан в 2017 году. С сезона-2017/18 команда начнет выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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