СКА разгромил «Витязь» в первом матче плей-офф КХЛ

СКА разгромил подольский «Витязь» в первом матче плей-офф КХЛ. Встреча проходила в «Ледовом Дворце» Петербурга и завершилась победой «армейцев» со счетом 3:1.

Первой шайбой за двадцать секунд до окончания первого периода отметился игрок СКА Антон Белов. Однако уже в середине второго периода «Витязь» сравнял счет - шайбу забил Алексей Макеев.

На 34-й минуте встречи Никите Гусеву удалось забросить еще одну шайбу в ворота гостей. Точку в матче СКА поставили на первых секундах третьего периода - шайба принадлежит Евгению Дадонову.

Вторая встреча так же пройдет в «Ледовом Дворце» Петербурга 23 февраля, начало в 17 часов.